Foro denuncia irregularidades en la licitación de la peatonalización de la Avenida de El Molinón

El grupo municipal de Foro Asturias ve irregularidades en la licitación por parte de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA), de la obra para ejecutar la naturalización y peatonalización de la Avenida de El Molinón. Esta actuación, que conectará transformará la antigua calle en un tránsito peatonal y con espacios verdes, fue licitada ayer en 1.318.786,03 euros por la EMA. Foro sostiene que la licitación debería de correr a cargo del propio Ayuntamiento, pues de lo contrario se estará financiando con las tasas que cobra la empresa municipal por el consumo de agua.

Así lo indicó hoy el concejal de Foro Asturias Pelayo Barcia, que anunció que su grupo llevará al próximo pleno una proposición para que la EMA retire esa licitación y en su lugar la realice directamente el Ayuntamiento, con la necesaria modificación presupuestaria para darle cobertura y siendo aprobaba previamente "por un órgano colegiado" como es el Pleno. En caso de que el gobierno local de Gijón no "rectifique" el grupo municipal de Foro Asturias estudiará si lleva el asunto a la fiscalía, en concreto la decisión del presidente de la EMA, el concejal socialista Olmo Ron "por hacer cosas que no competen a la empresa que preside". Este último asunto ya lo ha empezado a estudiar jurídicamente el grupo municipal y, aunque aún no está decidido, "si el gobierno local no rectifica, es bastante probable", que lo comuniquen a la fiscalía, explica Barcia.

Además de considerar que la financiación de la obra por la EMA es irregular, "porque las tasas públicas se tienen que cobrar ajustándolas al servicio prestado y las de la EMA sólo se pueden emplear para financiar lo relativo al abastecimiento y saneamiento" de aguas, Foro Asturias también considera que la decisión de que sea la empresa municipal la que se haga cargo de la obra "es ilegal porque está vulnerando la organización competencial del Ayuntamiento", recordando que el proyecto para esta obra ya fue hecho por el servicio de Parques y Jardines, que en su opinión es quien debería de haber licitado el contrato.

El tercer argumento del edil es que "esta obra no está presupuestada por la EMA ni por el Ayuntamiento, ni ha sido aprobada por el consejo de administración de la EMA ni por ningún órgano colegiado".

La obra para naturalizar y peatonalizar la Avenida de El Molinón tiene un plazo de ejecución de seis meses desde que se formalice el contrato con la empresa que resulte adjudicataria. La avenida fue cerrada al tráfico rodado en febrero del año pasado para que la EMA conectara dos colectores al pozo de tormentas del parque de los Hermanos Castro. Posteriormente surgió el plan peatonalizar la zona, con lo que se renunció a los trabajos de reposición de la calzada, previstos en el contrato inicial de la EMA y se preparó el proyecto que ahora ha salido a licitación.