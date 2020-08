Espectáculo de luces para salvar el ocio nocturno en Gijón: "La hostelería no es el virus"

Alrededor de ochenta personas, todas ellas vinculadas a la hostelería de ocio nocturno, se concentraron esta madrugada en la plaza Mayor de Gijón, a partir de la una, justo después de cerrar sus negocios por el horario de apertura impuesto por Sanidad ante la pandemia, para protestar por esas restricciones que les ponen contra las cuerdas y auguran un incierto futuro. "Necesitamos dar visibilidad al problema que tiene la hostelería en general y el ocio nocturno en particular, está sufriendo por las medidas; no nos queda ninguna solución más que cerrar", lamentó César Telenti, portavoz de la plataforma "Asturias con H".

Los hosteleros llevaron velas y con ellas encendidas estuvieron varios minutos, con la distancia de seguridad correspondiente, frente a la fachada del Ayuntamiento al grito de "La hostelería no es el virus". Poco después utilizaron esas mismas velas para crear las llamativas linternas aéreas de papel -conocidos también como globos del deseo- y dejarlos llegar al cielo. El espectáculo lumínico y reivindicativo concluyó al filo de las dos de la madrugada sin ningún tipo de incidente.

"Estamos de acuerdo en que tiene que prevalecer la salud, pero desde el 29 de junio hasta aquí han pasado ya tres semanas y los casos no se han reducido; si los focos son el núcleo familiar y otro en hostelería, pues el foco no es la hostelería porque no se ve reducción en el número de contagios pese a estos horarios", reflexionó Telenti.