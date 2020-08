Gijón suspende la última cita hípica del Chas por ocho positivos en coronavirus

El Gijón Horse Jumping disputó ayer su último concurso en el Club Hípico Astur. El Ayuntamiento de Gijón ha decidido suspender la cita hípica del próximo fin de semana -se iba a celebrar la segunda prueba internacional del jueves al domingo- tras el positivo de ocho personas que han pasado estos días por las instalaciones del Chas. Así lo ha confirmado el concejal de Deportes José Ramón Tuero. Eso sí, ha asegurado que ninguna de las personas contagiadas reside en Asturias y además ninguna estuvo el paso fin de semana en el campeonato hípico.

La pasada semana se conoció el positivo del hijo de un jinete participante y el de su novia justo después de que volviesen a Madrid tras pasar unos días en Gijón. Al parecer se contagiaron en una fiesta en la ciudad, en la zona este, pero en ese momento parecía un hecho aislado. Es más, Sanidad permitió que la celebración del concurso internacional que ayer concluyó siguiese adelante. No obstante, son ya nueve los casos positivos vinculados a personas que pasaron por el Chas en estos últimos días, y ahora el Principado ha decidido evitar la última cita por precaución. "No hay ningun asturiano contagiado que sepamos; es un contagio ageno al club pero es cierto que estuvieron allí. El daño no es solo económico, también de imagen", reflexionó esta mañana Jesús Kocina, presidente del Chas.

Esta mañana se reunieron desde el Ayuntamiento con la dirección general de salud para ver qué decisiones se tomaban. Desde el Chas y el Ayuntamiento se ofreció mantener la competición realizando test rápidos a todos los asistentes o bien hacerlo sin público, pero no se respaldó ninguna de las opciones. De hecho, el consejo de Salud es no llevar a cabo ninguna actividad multitudinaria con personas de fuera de la región. Por ese motivo se ha suspendido ya la competición prevista para septiembre, la de Ancades, y peligra una prueba de atletismo prevista para octubre.