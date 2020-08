"La hostelería no es el virus", clama el ocio nocturno ante el cierre temprano de los bares

"La hostelería no es el virus". Bajo esta proclama, y alguna que otra desafortunada contra los dirigentes políticos, se manifestaron ayer alrededor de ochenta personas, según datos facilitados por la Policía, para denunciar el temprano horario de cierre de los bares impuesto por Sanidad ante la pandemia sanitaria. "Necesitamos dar visibilidad al problema que tiene la hostelería en general y el ocio nocturno en particular, que está sufriendo por las medidas impuestas y ya no nos queda ninguna solución más que cerrar", lamentó César Telenti, impulsor de la plataforma "Asturias con H" y organizador de la concentración ayer en la plaza Mayor, que se llenó de velas, bengalas y farolillos luminosos que soltaron a volar y se perdieron en el oscuro cielo.

El encuentro, que se desarrolló sin incidentes, comenzó pasada la una y veinte de la madrugada, justo después de que los hosteleros y empleados cerrasen sus locales ante los nuevos horarios de apertura, algo que no entienden los afectados. "A medida que va reduciéndose el horario vamos a peor. No llegamos a entender por qué lo que es válido a la una menos cinco no lo es a la una y cuarto o a las dos de la mañana", reflexionó Telenti. A su juicio "estamos en unas circunstancias especiales y debemos aprender a convivir con la enfermedad sin miedo, y bajo ningún concepto criminalizar a los hosteleros".

Los empresarios del ocio nocturno gijonés -o al menos una nutrido grupo- rechazaron la idea de que sus negocios son foco de contagio. "Desde el día 29 de julio (cuando comenzaron las limitaciones) hasta aquí han pasado ya tres semanas y los casos no se han reducido; si los focos dicen que se producen en el núcleo familiar y en la hostería, está claro que la hostelería no es un foco porque no se ve ninguna reducción en el número de contagios pese a estos horarios", reflexionó Telenti.

La difícil situación comienza a hacer mella en los negocios, al punto que, según las estimaciones de la propia asociación "Asturias con H", "el ocio nocturno roza el 100% de pérdidas porque está sin capacidad de generar ingresos". "Pensamos que íbamos a trabajar en la nueva normalidad y hemos sacado a la gran mayoría de los trabajadores que estaban en ERTE, pero ahora tenemos que hacernos cargo de los alquileres, las cuotas de la Seguridad Social y de la SGAE; los mismos gastos que si estuviésemos abriendo normal", lamentó Telenti antes de la suelta de las linternas de papel.

En la velada, que acabó poco antes de las dos de la madrugada y tuvo su réplica en Oviedo, también se denunció el agravio comparativo por comunidades autónomas tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de no suspender la reducción de horarios como medida cautelar. "En el País Vasco se aceptó, que tiene muchos más contagios que Asturias; las medidas deberían ser proporcionales a la situación pandémica de cada comunidad", incidió Telenti, que también exigió soluciones a la administración para "mantener las empresas de hostelería y los puestos de trabajo que genera".