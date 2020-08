"No hay duda de la legalidad de la obra de la avenida de El Molinón", replica Ron a Foro

"Cada uno puede gastar su dinero donde quiera, en el caso del señor Barcia en los tribunales. Allí nos veremos. No se si es algo personal pero es la segunda vez que me amenaza con ello en menos de un año. Si piensa que voy a amilanarme o dar un paso atrás es que no me conoce nada. Es más, me motiva que la extrema derecha esté nerviosita". Así respondía ayer el socialista Olmo Ron, concejal de Obras Públicas y presidente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), a la advertencia que un día antes le había enviado el edil forista y exdirector general de Empleo del Ayuntamiento Pelayo Barcia. Una advertencia que ha movido unos metros la bronca política municipal: del paseo del Muro a la avenida del Molinón.

El concejal de Foro denunció con énfasis este fin de semana que la licitación desde la EMA de la obra que reconvertirá la avenida del Molinón en un paseo dentro del parque de Isabel la Católica, y que ha diseñado el servicio municipal de parques, es irregular ya que ni la empresa de aguas, entiende Barcia, es el órgano competente, ni la obra en la que se invertirán 1,3 millones ha sido aprobada en Pleno, Junta de Gobierno o consejo de administración de la empresa que la financia. Visto lo visto el plan de Foro es promover la anulación de esa licitación en el Pleno y, si persiste, promover acciones judiciales contra Olmo Ron.

"Exigiremos que se anule esta licitación en el Pleno o que la haga el servicio municipal competente, el señor Ron huye del derecho administrativo al aprobar esta obra millonaria", sentenció en su momento Barcia.

"No hay ninguna duda sobre la legalidad de la obra que se vincula a la EMA, que era la encargada de urbanizar la avenida. El proyecto y el precio ha cambiado pero no el responsable, que es la Empresa Municipal de Aguas", explicó Ron al recordar que restaurar la avenida a su estado original venía dentro del contrato que se firmó con Acciona por la obra del pozo de tormentas de Hermanos Castro. El Ayuntamiento optó por cambiar el plan inicial para eliminar el tráfico rodado -cuando la avenida ya llevaba un año cerrada-y la actuación salió del contrato del pozo para pasar a ser una inversión independiente pagada con el fondo de inversiones de la EMA.

Ron reivindica, además, que la obra va más allá de una urbanización ordinaria ya que incluye la posibilidad de reutilizar las aguas pluviales como fórmula de regar esa nueva parte del parque. Un proyecto medioambiental además de constructivo. "Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los gijoneses y hacer una ciudad más sostenible. Con ese uso de las pluviales se ahorrarán costes en el bombeo al emisario de Peñarrubia y en la depuración de aguas limpias cuanto esté la depuradora del Este", explicó el edil, que también preside Emulsa. En esa triple condición recordó que la reutilización de aguas para regadío o limpieza también se dejan ver en los proyectos urbanizadores de las calles Calderón de la Barca, Río de Oro y Río Eo".

Ron compaginó en su intervención de ayer la defensa de la legalidad del proyecto con argumentos técnicos con el ataque a los herederos del anterior equipo de gobierno con reflexiones políticas. "Foro insiste en mentir, calumniar y embarrar el ámbito político. No van a conseguir que sigamos su línea de trabajo que fue no hacer nada en ocho años. Me niego a no hacer nada, me niego", sentenció Ron que, de paso, habló de la "hipocresía" de Foro al recordar que durante la etapa forista, en concreto en los años 2012 y 2013, se hizo un reparto de dividendos en Emulsa y EMA para pasar un millón de euros en cada caso a las arcas del Ayuntamiento. El millón de euros derivado en 2012 se fue a financiar la celebración en Gijón de la Copa Davis.

La obra de la avenida acaba de licitarse y, si todo sale bien, empezará en diciembre. El plazo de ejecución es de seis meses. "La avenida del Molinón se peatonalizará pese a quien le pese", dijo Ron.