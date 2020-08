"Crearon un problema donde no lo había", insiste Stopmuro

Stopmuro, la plataforma crítica con las peatonalizaciones en la avenida Rufo García Rendueles, afeó ayer al ejecutivo local que creasen "un problema de movilidad donde no lo había", en palabras de la portavoz de la entidad, Montse Medina. Además, remarca que "a la ciudadanía no le preocupan si hay zonas peatonales o no, sino la puesta en marcha de la depuradora del este o que la estación intermodal esté lo más cerca posible del centro de la ciudad". Así, desde la plataforma, critica la nueva decoración de la calzada: "es de risa, una hilaridad". Tampoco quiso Medina desaprovechar la oportunidad para atacar al edil de Obras Públicas, Olmo Ron, por su réplica al edil forista Pelayo Barcia, tachando a su partido de "extrema derecha". "Es totalmente impresentable ese carácter autoritario, más propio de un régimen estalinista o fascista", y censurando que "un partido democrático como el PSOE no debería dejar que hiciera esas declaraciones sin tomar medidas y pedir disculpas". Además, desde Stopmuro critican que "todos los partidos nos van a recibir, menos PSOE e IU, que aun ni nos contestaron". Estos últimos forman juntos el equipo de gobierno local.