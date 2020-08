"Ese es el nivel que tenemos", replica Barcia a Ron por la avenida de El Molinón

La guerra abierta entre el concejal de Obras Públicas, Olmo Ron, y el edil forista Pelayo Barcia continúa. Barcia no perdió ayer la oportunidad de responder al socialista después de que este le retara a llevarlo a los tribunales por la obra de la avenida de El Molinón, llegando a asegurar que le "motiva que la extrema derecha esté nerviosita".

Barcia afeó ayer a Ron que respondiera a su argumentación "basada en leyes" con "menosprecios e insultos", enfatizando que "quedaron retratados, ese es el nivel que tenemos en el Ayuntamiento, ya lo dijo la Alcaldesa refiriéndose a sus concejales: 'es lo que hay'", pero dejando claro que "yo voy a seguir".

Así, en los próximos días presentarán al Pleno una proposición "muy detallada, explicando por qué no es correcta la contratación de esa obra".

Barcia insiste en que "el fin institucional de la Empresa Municipal de Aguas es la distribución de agua y el alcantarillado, no la realización de parques y jardines", con lo que "lo correcto habría sido sacarlo a licitación por el Ayuntamiento", enfatizando que "no hay argumento por dónde cogerlo". Olmo Ron, explicó Barcia, es el edil de Obras Públicas y el presidente de la EMA, pero "eso no significa que pueda mezclar sus competencias".

Con todo, presentarán una proposición al Pleno para "velar por la legalidad de las obras", más allá de que, como remarcó, "no estamos de acuerdo con la peatonalización de la avenida de El Molinón".

Barcia recibió ayer el apoyo del portavoz local de Foro, Jesús Martínez Salvador, y del secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, que tildó las declaraciones de Olmo Ron de "salida del tiesto", pidiendo al gobierno local que las "desautorice" y explicitando que "no dejaremos de trabajar por muchas descalificaciones que suframos".