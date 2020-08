La obra del Muro cumple con el plan urbano al ser "provisional"

No hay ningún inconveniente legal ni urbanístico para hacer efectivo el proceso de semipeatonalización que se está desarrollando en el Muro, y que tantos reproches suma desde la oposición municipal y una parte del vecindario gijonés. El hecho de que las obras acometidas sean "provisionales, parciales, de mínimos y reversibles" hace que no choquen con los planteamientos que para el tráfico en la zona se establecen tanto en el Plan General de Ordenación (PGO) como en el Plan especial para el tratamiento de la fachada marítima del Muro de San Lorenzo. Planteamientos que se configuran en esos documentos como "opciones" y "posibilidades" vinculadas a la toma de una decisión administrativa.

Todos estos elementos de reflexión forman parte de las conclusiones del informe presentado ayer por la responsable de la secretaría general del Pleno, Inmaculada Fernández Gancedo, en respuesta a una petición firmada por Ciudadanos, Foro y PP y cuyo antecedente era una advertencia de Rubén Pérez Carcedo. El edil de la formación naranja entendía que el actual proceso peatonalizador -que deja un solo carril al uso del tráfico rodado y que desde el gobierno local se reivindica como una acción de movilidad táctica para generar espacios de seguridad entre los peatones por el coronavirus- vulneraba el Plan especial para el tratamiento de la fachada marítima del Muro de San Lorenzo, aprobado por el Pleno en junio de 2004 e incorporado íntegramente al actual PGO. El artículo 97 del plan especial fija que en el caso de acometerse una peatonalización parcial habría que garantizar la circulación en dos carriles -uno por cada sentido-en la avenida de Rufo García Rendueles, con un ancho mínimo de 3,5 metros, y marcando zonas de carga y descarga. La oposición exigía saber a través de este informe si las obras que se están ejecutando se ajustaban a lo dispuesto en el plan especial.

Fernández Gancedo ha recabado para su estudio informes de los servicios de Obras Públicas y Urbanismo. Desde el primer servicio se recuerda que "las obras no modifican sustancialmente elementos esenciales de la actual configuración del paseo y las que se realizan en la calzada para su uso peatonal son de mínimos, fácilmente reversibles y a todas luces de carácter provisional, lo que permite volver al estado inicial o aquél que decida la Corporación como adecuado". "Asimismo las obras de peatonalización son de tipo parcial y consisten en una intervención mínima que mantiene las dos calzadas actuales en su configuración material con pequeñas intervenciones en la mediana que también se mantiene". Y desde el segundo que "no está entre las determinaciones del planeamiento urbanístico la concreta ordenación del tráfico y las obras en curso no pueden considerarse contrarias a las previsiones del planeamiento urbanístico aplicable, máxime si además se conceptúan de carácter provisional".

Entiende la responsable de la secretaría general que el proyecto actual está muy lejos de esas obras de rehabilitación del espacio urbano del Muro de las que se habla en el PGO y el plan especial -ni siquiera se puede considerar que sea una fase de ellas- y para las que se establecen los condiciones en la regulación del tráfico. Asume la jurista que las obras en marcha "obedecen a una necesidad coyuntural y a una situación muy específica como es la del cumplimiento de la normativa sanitaria vigente de distancia social" y que "el carácter provisional implica que puede ser modificada en cualquier momento a través de una decisión de la Corporación municipal.

La provisionalidad de la obra actual y la capacidad de dar marcha atrás en ella son las claves para considerar que no se interfiere en el planeamiento urbanístico de la ciudad. Otra cosa es lo que pueda ocurrir con ese gran proyecto de rehabilitación integral del Muro del que se debatirá a finales del mes que viene en el Consejo Social de la ciudad. La obra actual de semipeatonalización se vincula a actuaciones en las calles Covadonga, Ruiz Gómez y Caridad con un coste conjunto de un cuarto de millón de euros.

Rubén Pérez Carcedo, el edil de Ciudadanos del que partió la petición del informe, entiende que "se nos da la razón en cuanto dice con claridad que las obras realizadas no se ajustan a lo dispuesto en el Plan especial del Muro, si bien considera que al tratarse de obras provisionales, supuestamente fácilmente reversibles y justificadas por la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo no tendrían porque adaptarse al mismo. Algo que no nos deja de resultar curioso ya que esta supuesta provisionalidad, además de ser un termino jurídicamente bastante impreciso, no está acotada en el tiempo y ni siquiera se vincula a la duración de la actual crisis sanitaria".

Para Ciudadanos también es importante que el informe coloque "en el Pleno la capacidad de decisión sobre el futuro de esta actuación, pudiendo revertirla en cualquier momento, una vía que desde Ciudadanos estamos estudiando activar una vez se nos facilite el acceso al expediente".