"Que no nos quiten lo que teníamos sin más", piden desde Cocemfe

La sangría que dejará a su paso el recorte de ayudas a las entidades sociales anunciada por el gobierno regional afectará de lleno a 3.230 personas a las que atiende Cocemfe en Gijón. De ellas, 1.500 son usuarias directas de programas de fomento de la autonomía personal, apoyo psicosocial, orientación y apoyo psicológico o asesoramiento e información.

En total se verán afectadas ocho asociaciones de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en la ciudad, así como 13 trabajadores. Ante esta merma de recursos, la presidenta de Cocemfe, Mónica Oviedo, asegura que algunos programas se recortarán, otros directamente desaparecerán y los que sobrevivan podrán hacerlo atendiendo a mucha menos gente.

La situación "no tiene sentido", defiende Oviedo. "Nos han dicho que las subvenciones se convocarán a través del IRPF, pero no podemos depender de que la gente ponga la cruz en sus declaraciones de la renta; además muchas personas dejarán de hacerla en las circunstancias actuales de desempleo y precarización", reflexiona antes de recalcar que "son subvenciones que ya estaban comprometidas desde hace años por el Principado, y no podemos fiarlas ahora al IRPF". La presidenta de Cocemfe reclama que "no nos quiten lo que teníamos, sin más", y recuerda que también se había hablado de un fondo de contingencia para que las entidades puedan afrontar los nuevos protocolos de seguridad con garantías. De eso tampoco se sabe nada.