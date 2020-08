Críticas vecinales en la calle Ezcurdia ante la aparición de "una plaga de ratas"

Vecinos y comerciantes de la calle Ezcurdia llevan meses protestando por la plaga de ratas que sufren. "No puedo dormir por las noches", comenta Ángeles Amieva, propietaria de una tienda de ropa deportiva que debido a la presencia de los roedores ha tenido que desmantelar parte del local, además de cerrarlo. "Hemos contactado en numerosas ocasiones con Emulsa pero no nos dan ninguna solución", protesta la comerciante. Son los propios ciudadanos de la zona los que se dedican a localizar y dar caza a las ratas, aunque sus esfuerzos suelen ser insuficientes, ya que estos animales vuelven a aparecer. "Me siento impotente al ver que nadie hace nada por nosotros", sentencia.