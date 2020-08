CSI ve un "sinsentido" el plan y dice que dejará a parte del personal atrapado un año para acabar cerrando

El secretario general de CSI y delegado sindical en Vauste, Ignacio Fuster, consideró ayer que "no tiene ningún sentido" el plan presentado por la empresa al juez tras el fracaso en las negociaciones con Tenneco. "Considero que es el cierre y creo que están forzando que sea el propio juez el que liquide, para decir que ellos lo intentaron. Llevamos avisando de esto cuatro años".

CSI va a defender que "o todos o ninguno" y considera que si la empresa es viable debería mantenerse todo el empleo y si no lo es, no debería mantener atrapados a parte de los trabajadores en un ERTE de un año, para acabar finalmente despidiéndolos también. El matiz en este caso es que durante ese año los trabajadores en ERTE no podrían buscarse un empleo alternativo o, de hacerlo, tendrían que renunciar al finiquito al que tienen derecho en caso de despido colectivo, explican desde el sindicato, que ayer celebró una asamblea de afiliados.