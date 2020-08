La inspiración interminable de la mar y los puertos

Hay pasiones que se llevan en la sangre y que condicionan la manera de vivir de las personas. Este es el caso de la pintora gijonesa María Antonieta Laviada, artista y autora de la exposición "El paisaje portuario y la mar", que se puede disfrutar desde el 1 hasta el 15 de septiembre, de manera gratuita, en la Antigua Rula de Gijón.

Laviada asegura que lleva pintando desde que le salieron los dientes. "Es un impulso que llevo dentro, totalmente superior a mí y que es apasionante", expresa la artista, sobrina del popular pintor asturiano César Pola, de quien heredó la pasión por este arte. "Mi tío me cogió de la mano para guiarme por el mundo de la pintura cuando era muy pequeña y después ya seguí sola, lo mío es pura vocación, empecé muy joven y ya no pienso parar", desvela. Su primera exposición fue en 1971, en el Ateneo Jovellanos, con tan solo dieciocho años, y desde entonces se han sucedido una multitud de ellas, pasando por Madrid, Bilbao, Oviedo, Llanes, e incluso Francia. Sin embargo, su lugar de referencia siempre ha sido Gijón, su ciudad, y uno de sus escaparates preferidos.

Esta artista gijonesa, con una extensa obra a sus espaldas siempre ha encontrado en el mar un océano de ideas. "El mar me apasiona y es una fuente de inspiración constante", resalta, "es un paisaje que entre el público también causa muy buena impresión". "Mi pintura tiene atractivo, el mar no sé que tiene pero tira mucho y a la gente le gusta", explica Laviada, que se muestra agradecida porque "las críticas que llevo teniendo hasta ahora siempre han sido magníficas y estoy muy contenta". Sin embargo, no es la pintora una mujer que se conforme y asegura que "siempre procuro superarme".

Las pinturas de esta exposición, inspiradas muchas en Gijón y en el Puerto del Musel, aunque también en diferentes oleajes del cantábrico, están realizadas en óleo sobre tabla, "una tabla que yo misma preparo tal y como me enseñó mi tío", explica Laviada. Para ella la pregunta del millón es querer saber cuánto tarda en realizar cada una de sus pinturas. "Es imposible estimar el tiempo, todo depende de la inspiración o de cuánto trabajo se le dedique a la obra", cuenta la creadora. Los cuadros de los que se podrá disfrutar en la Antigua Rula durante la primera quincena de septiembre serán 40 obras seleccionadas entre el trabajo de toda una vida, aunque también se podrán encontrar óleos nuevos. "La exposición ya estaba acordada desde antes de la pandemia, yo he seguido trabajando y lo que se verá será una selección de lo que ya tenía, y de lo que tengo más reciente".

Su carrera no solo está plagada de obras, sino también de premios y reconocimientos, entre los que destaca el Primer Premio Nacional de Pintura Naturalista "Picos de Europa", y aunque es una labora a la que dedica todo su tiempo, Laviada expresa que "vivir de la pintura es difícil". Sin embargo, esta artista gijonesa promete seguir trabajando en la disciplina porque "al fin y al cabo, no sé hacer otra cosa, y el cuerpo y el alma no me piden otra cosa que no sea pintar".