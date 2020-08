La pérdida de gasóleo de un barco obliga a cerrar al baño San Lorenzo

La pérdida de combustible de un barco en alta mar provocó ayer una mancha de gasoil que obligó a prohibir el baño en la playa de San Lorenzo entre la zona de la Cantábrica y la escalera 9 a partir de las cuatro y media de la tarde, momento en el que se izó la bandera roja para sorpresa de muchos de los usuarios. "Hasta que no han prohibido el baño no me había dado cuenta. No se ve nada, pero sí que con las ráfagas de viento llegaba de vez en cuando el olor", compartía a la salida del agua Eduardo Toledo.

Por el tipo de combustible detectado por Salvamento Marítimo, todo apunta a que se trata de gasoil proveniente de una embarcación ligera, que este verano se veían con mucha frecuencia fondeados en la bahía gijonesa. La mancha, de considerables dimensiones, estaba en alta mar, pero poco a poco se fue adentrando en la playa de San Lorenzo por la zona más próxima a la iglesia de San Pedro. Lo habitual en estos casos, confirman los expertos, es que el combustible acabe diluyéndose, pero en esta ocasión se fue acercando hasta la orilla, aprovechando que el agua ayer estaba en calma. Como un plato, que dicen los más asiduos.

Los olores comenzaban a llegar a los bañistas y demás usuarios del principal arenal gijonés, que optaron, algunos de ellos, por avisar a los socorristas que vigilaban desde la torreta ubicada en la zona de la Escalerona. "Me llegaba el agua por la rodilla y ya la vi turbia. Al entrar empecé a notar olor a fuel, pero me parecía raro. Mientras me estaba bañando la vi grasosa e irisada y al salir avisé al salvamento", describe, por su parte, Ángela García Calleja, bañista habitual de la zona entre la escalera 3 y la Escalerona. Los propios socorristas, relata la mujer, le confirmaron que se trataba del vertido de un barco y que ya habían dado el aviso.

El Ayuntamiento de Gijón, que tuvo constancia de la existencia de la mancha cuando estaba en alta mar (lejos de los bañistas), activó el Protocolo de aguas de baño al inicio de la tarde nada más que supo que el gasoil había llegado a una zona más cercana a la orilla. En un primer momento se decidió izar la bandera roja desde la Cantábrica hasta la Escalerona, pero poco después se vieron obligados a ampliar la prohibición del baño hasta la escalera 9 a medida que fue extendiéndose por el agua la mancha. No obstante, el problema pasó desapercibido para muchos hasta no vieron que se prohibía el baño. "Desde la Escalerona no se ve nada, pero desde San Pedro el agua tiene cierto brillo y huele bastante a gasolina. No es una gran mancha, nada más que algunas partes pequeñas", compartió José Luis Cabrerizo.

El de ayer fue el segundo cierre del baño en la playa de San Lorenzo en lo que va de verano aunque por cuestiones distintas. La primera ocasión, el pasado 12 de agosto, fue por la apertura de los aliviaderos al río Piles por las fuertes lluvias y al día siguiente volvieron a permitirse los chapuzones en San Lorenzo tras considerarse el agua apta para el baño. Ahora fue el problema generado por una embarcación de recreo y como precaución ante los bañistas.