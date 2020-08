Extinguen un aparatoso incendio en un ático de la calle Uría que solo causó daños materiales

Un incendio en la terraza de un ático de un edificio de la calle Uría fue extinguido ayer por el cuerpo de bomberos de Gijón después de que distintos ciudadanos que lo veían desde fuera se encargasen de dar la voz de alarma. El fuego, visible desde distintos puntos de la ciudad, solo causó daños materiales -no había nadie en el piso en el momento del siniestro, sólo un gato- y en poco más de una hora ya se había logrado sofocar.

La intervención de los equipos de emergencia obligó a cortar la calle Uría y las de su alrededor para que ni los coches ni los peatones interfiriesen en las labores, que generaron gran expectación en la zona. A su llegada al incendio, que pudo haber sido originado por un cigarrillo mal apagado, los bomberos vieron que las llamas ya habían roto "los cristales exteriores de la vivienda", según explicó Jesús Blanco, responsable del tercer turno.

El viento, por su parte, empujaba el fuego "hacia dentro", por lo que los miembros del servicio de extinción de incendios debió contenerlo en primera instancia antes de salir a la terraza, compuesta por materiales combustibles como madera y plástico, y terminar de extinguirlo. Los bomberos emplearon entre 80 y 90 metros de manguera, que tuvieron que introducir en el edificio, y también ventiladores, que usaron en contra del viento, que soplaba desde el oeste.

Ninguna persona habitaba la vivienda en ese momento. En el ático, que quedó calcinado, vive una pareja que no estaba en casa en el momento que comenzaron las llamas. Ella se encontraba en el edificio, pero unos pisos más abajo, y su pareja estaba fuera. "Se pasó un momento crítico cuando llegó el marido, porque no sabía si su pareja estaba dentro o no", describió Blanco.

Ningún vecino tuvo que ser desalojado, ni siquiera los que habitan las viviendas que se encuentran justo debajo del piso en cuestión. "Preferimos que la gente, en estos casos, se confine en sus viviendas, que no se exponga al humo", reconoció el bombero. "Principalmente, decimos que las personas que no tengan un problema de humo en sus casas se queden allí", advirtió.