"Solo pedimos cumplir las leyes", dice Foro de la avenida de El Molinón

"Ya no le pedimos que no haga la obra, lo que le pedimos es que la haga bien. El señor Ron tiene que cumplir con las leyes y no dejarse llevar por la pasión". El forista Pelayo Barcia acompañó con esta reflexión la presentación de los 17 folios de la iniciativa plenaria con la que su grupo intentará forzar desde el Pleno un cambio en la vía de contratación de la obra de la avenida de El Molinón, que con el plan del gobierno será un paseo peatonal dentro del parque de Isabel la Católica.

La obra ha sido licitada por la Empresa Municipal de Aguas, que preside el socialista Olmo Ron. Algo que para Foro es absolutamente irregular. Su propuesta plenaria supone, primero, que se deje sin efecto el actual procedimiento de contratación y luego "que si la voluntad es continuar con el proyecto", se consigne un presupuesto a favor del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento para que lo lleve adelante. El presupuesto ronda los 1,3 millones.

"Solo mirando sus estatutos es evidente que la EMA no es competente para una obra que supone hacer trabajos de demolición, explanación, construcción de zonas peatonales e instalación de alumbrado", sentencia el edil con la ley de Contratos del Sector Público en la mano. "Pero incluso aceptando que la EMA fuese competente, como ellos dicen, por estar vinculada al proyecto del pozo de tormentas de Hermanos Castro también se estaría incumpliendo la ley". Barcia recuerda que cuando se aprobó el segundo modificado de la obra del pozo se alcanzó un 49,9% de incremento sobre el coste inicial: al borde del 50% que marca la ley como máximo para permitir un modificado. Si se hubiera incrementado el porcentaje con la obra de la avenida hubiera sido necesaria una nueva licitación.

"Sacar ahora un contrato al margen para la peatonalización supone un fraccionamiento del contrato que, sin duda, tiene como intención que ese modificado se pudiera haber adjudicado directamente", asegura Barcia, para quien "la única salida legal que le queda al señor Ron es lo que nosotros le proponemos". "Y me dirijo a él porque fue él quien asumió la responsabilidad en solitario al licitar un contrato sin pasar por el consejo de administración", enfatizó. Un mensaje más de Barcia a Ron a cuenta de trifulcas anteriores entre ambos ediles: los argumentos que sustentan la iniciativa plenaria también podrían servir en un juzgado.