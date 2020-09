Un miembro de Nuevas Generaciones de Gijón apoya en redes sociales al menor que asesinó a dos personas en Wisconsin

Marco Fernández, un miembro de Nuevas Generaciones de Gijón y Asturias (donde no cuenta con cargo orgánico) se encuentra en el foco de la polémica después de subir a su cuenta personal de la red social Twitter una imagen de apoyo a Kyle Rittenhouse, el joven estadounidense, de apenas 17 años, que asesinó a dos personas en las manifestaciones antirracistas de Wisconsin.

El joven, que se da la circunstancia de que es responsable de redes sociales en la formación de Gijón, colgó una imagen del joven el día de los asesinatos, cargado con su arma de fuego, y bajo el texto "Free Kyle" ("Libertad para Kyle" en su traducción al español) y "Don't tread on me" ("No me pisoteéis").

Fueron muchos los usuarios de redes sociales que censuraron este proceder, sobre todo al conocer el cargo de quien subió la imagen, puesto que así costaba en la biografía de su cuenta personal. El joven rápidamente se apresuró a pedir disculpas por lo sucedido, así como a borrar esa imagen y su cuenta.

La dirección local de la entidad juvenil, perteneciente al Partido Popular, se descartó apartar al joven de sus funciones dentro de Nuevas Generaciones, alegando que "lo hizo en su cuenta personal" y que "pidió disculpas".