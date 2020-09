El programa 11x12 se mantendrá hasta que den comienzo las clases

El Ayuntamiento de Gijón ha decido prolongar el programa 11x12 hasta que dé comienzo el curso escolar en la región, retrasado hasta el día 21 de septiembre para aumentar las medidas de seguridad en las aulas. Así lo aseguró ayer, en una entrevista radiofónica en Onda Cero, la Alcaldesa socialista Ana González, que recordó que el programa de conciliación finalizaba, en un principio, el viernes.

"Asturias retrasó el inicio del curso escolar y nos preocupa la conciliación", explicó González, que enfatizó que "vamos a prorrogar inmediatamente el programa 11x12".

No obstante, la renovación de plazas no es automática, según informaron fuentes consistoriales. Son los padres de los alumnos los que tienen que ponerse en contacto con su centro escolar para pedir cita y, así, poder renovar la plaza del menor. La renovación no podía hacerse de forma más sencilla por una cuestión burocrática, según informaron.

"El Principado está trabajando en medidas de conciliación, pero es algo que me preocupa", aseveró González, remarcando que "la presencialidad es muy importante, pero es importante también tener un control epidemiológico".

Con todo, la Alcaldesa tiene claro que "lo más importante es la salud de los niños y el personal" que trabaja en los centros educativos. Por todo ello, desde Gijón se lleva ya semanas trabajando en colaboración con el gobierno regional para asegurar una vuelta al colegio segura para todos los implicados.

Sin ir más lejos, el Consistorio había buscado ya en el mes de junio locales municipales que pudieran acoger unas improvisadas aulas para dar clase en ellas a los alumnos del último ciclo de primaria -5.º y 6.º curso- y que los centros educativos pudieran cumplir así con la ratio de alumnos por clase, que se había visto disminuida hasta 15 menores. Un esfuerzo que ahora parece que será en balde ya que, como explicó Ana González, "el Principado nos dijo que los espacios no son necesarios".

El Ayuntamiento había encontrado más de medio centenar de lugares "que podían ser utilizados durante todo el curso escolar", incidió González, aunque ahora "nos dicen que no es necesario recurrir a ninguno de ellos". Sin embargo, "si los solicitan, los pondríamos a su disposición de nuevo".