Buscan al cuponero gijonés Nelson Obaya, desaparecido desde hace ocho días

La Policía Nacional ha abierto esta mañana una investigación para localizar a Nelson Obaya Estévez, el popular vendedor de cupones de la ONCE que desde hace años reparte la suerte en la plaza de Italia. Su familia, en concreto su madre, Maruja Estévez, denunció hoy su desaparición después de no tener noticias suyas desde el domingo 6 de septiembre, justo cuando quedó de vacaciones. "Es muy raro que se vaya sin decir nada y que ahora no responda al teléfono", sostiene su madre.

Nelson Obaya, de 52 años, habló con su madre por última vez el domingo, pero nada le comentó de que se fuese de vacaciones. Al día siguiente, cuando vio que no se había levantado a desayunar, optó por entrar en su cuarto y no estaba. Tampoco dos mochilas, ropa interior, otras prendas y una tienda de campaña. "Pensé que se había ido unos días con su novia o de viaje, pero al llamarle y que hayan pasado tantos días sin noticias estoy preocupada, no es normal en él", explica la madre a este periódico.

El vendedor cogió vacaciones y no debería reincorporarse hasta el primero de octubre. El móvil lo tiene apagado y nadie sabe de él. Es por ello que la Policía ya le está buscando.