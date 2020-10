El Colegio de Arquitectos liderará el grupo que debe diseñar el futuro del Muro

El Colegio de Arquitectos de Asturias asumirá la presidencia del grupo de trabajo que, tras salir adelante por unanimidad la propuesta presentada ayer por la tarde por la Alcaldesa al Consejo Social, fijará las directrices generales que deben marcar una futura reforma integral del Muro de San Lorenzo. El Consejo Social se reunió para hablar en exclusiva del Muro - envuelto en la polémica tras el proceso de peatonalización impulsado por el gobierno como acción de movilidad táctica por la crisis del coronavirus-, en la Colegiata de San Juan Bautista como escenario excepcional y entre un inhabitual despliegue policial. El grupo de trabajo está integrado, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, por 17 personas. Además del Colegio de Arquitectos estarán representados con un miembro cada uno UGT, Comisiones Obreras, las federaciones vecinales de la zona urbana y rural, el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, el gobierno y los siete partidos con representación municipal: PSOE, Ciudadanos, Foro, Podemos, PP, Vox e IU. Se reservan dos plazas para las entidades económicas presentes en el Consejo Social cuya representación decidirán ellos mismos aunque, previsiblemente, puedan recaer en las asociaciones de comerciantes y hosteleros como colectivos más afectados.

Hasta el día 9 tienen de plazo las organizaciones para notificar a su representante con la intención de que la primera reunión se celebre tras la festividad del 12 de octubre. No hay imposiciones previas pero e ha pedido operatividad y que el trabajo no se eternice. El plan es que en tres o cuatro meses se pueda presentar ante el Consejo el resultado del trabajo de este grupo y, a partir de ahí, diseñar formalmente un proyecto técnico e intentar ejecutarlo. Los tiempos y los recortes económicos impuestos por el coronavirus hacen impensable que cualquier gran reforma del paseo marítimo emblemático de Gijón se pueda desarrollar ni en lo que queda de este año ni en el que viene pero el equipo liderado por Ana González lo plantea como un proyecto de mandato con un horizonte de futuro a medio plazo.

El gobierno local se comprometió a poner a disposición de este equipo los informes, datos y recursos de su estructura y evitar interferencias políticas pero dejando claro que no se trata de darle vueltas a lo ya hecho que, en principio, se mantendrá el tiempo que sea necesario. "No podemos estar siempre hablando de lo mismo para no concretar. Esto no se trata de si me gusta un color u otro. Ahora se trata de proponer las directrices de una reforma del Muro del futuro, pero no de un futuro a 20 años sino en el menor plazo posible" explicó la Alcaldesa. En todo caso, la líder socialista reservó para el gobierno la decisión final. "No le pido a la comisión que tome decisiones sino que hagan un trabajo para que el gobierno tome una decisión. La responsabilidad de gobernar la tiene el gobierno y no vamos a huir de ella y un buen gobierno escucha y fomenta la participación, lo que se demuestra con esta iniciativa", sentenció la regidora.

Precisamente la falta de participación social en la toma de decisiones sobre actuaciones en el Muro es una queja compartida desde la oposición política y los movimientos vecinales y sociales".