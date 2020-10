Los nuevos tributos quedan en el aire tras forzar la oposición una rebaja a la hostelería

La aprobación de las ordenanzas fiscales para 2021, en las que se regulan los impuestos, tasas y precios públicos que cobra el Ayuntamiento, quedó ayer en el aire después de que en la comisión municipal de Hacienda saliera adelante una enmienda de Foro Asturias, con el respaldo de los otros tres grupos municipales del centroderecha y de Podemos-Equo, para reducir en un 75 por ciento el IBI a los bares de copas con música amplificada, cafés teatro y locales hosteleros que no hayan podido poner terraza. El respaldo de Podemos a esa enmienda, que se podría traducir en una merma de ingresos para el Ayuntamiento aún por cuantificar pero que puede ser del orden del millón largo de euros, pilló a contrapié al gobierno local, que decidió abstenerse en la votación posterior de su propio proyecto de ordenanzas, ya enmendado, que irá al Pleno el próximo lunes. También se abstuvo toda la oposición.

El gobierno local puede retirar en cualquier momento su proyecto de ordenanzas fiscales, con lo que automáticamente se prorrogarían las de 2020, que incluyen el cobro del IBI diferenciado, con un tipo impositivo superior para los locales de más de un millón de euros. Este año, por la pandemia, no se está cobrando ese impuesto, pero la situación podría cambiar si se tienen que prorrogar las ordenanzas fiscales actuales en vez de aprobar las nuevas en las que se plantean posponer el inicio del cobro hasta 2022 de ese tributo, que representaría alrededor de 1,8 millones para las arcas municipales.

La idea de aparcar el IBI diferenciado cuenta con el beneplácito de la derecha, pero con el rechazo frontal de Podemos-Equo, que pondrá sobre la mesa esta cuestión en las conversaciones que de aquí al lunes va a tener con el gobierno local para intentar encarrilar la situación. La oferta del gobierno local irá por otro lado, la de respaldar en el Pleno la enmienda de Podemos-Equo para aplicar un recargo en el IBI a las viviendas desocupadas. Las negociaciones están abiertas. Aunque hay bastante distancia entre las partes.

La portavoz del gobierno municipal y edil de Hacienda, Marina Pineda, recalcó ayer que en este momento lo que está sobre la mesa es un escenario de negociación, no uno "de retirar ni de mantener" el proyecto de ordenanzas. Esa es la última baza que desde la oposición creen que se guarda el gobierno local, dado que planteó que en el Pleno del lunes se vote primero, por separado, la enmienda de Foro y después el proyecto de ordenanzas fiscales, que en cualquier momento, incluso en ese, puede retirar el gobierno local.

"El Ayuntamiento no se puede permitir reducir indiscriminadamente el IBI a cada establecimiento, para el que no supone mucho pagar ese impuesto una vez al año en una ciudad que tiene uno de los IBI más bajos de España", señaló Pineda. Y agregó que la repercusión de esa enmienda es imposible de determinar, ya que plantea que se aplique la bonificación mientras duren las restricciones y que además quien paga el IBI sea el dueño del local, no el empresario hostelero que normalmente está de alquiler.

La enmienda de Foro plantea que en ese caso el propietario del local presente una declaración de que va a reducir el alquiler al hostelero en la cuantía del IBI que se ahorre, con lo que "lo que se quiere plantear aquí es en realidad una subvención al alquiler", por lo que se trata de un tipo de bonificación que "pervierte el objeto de las ordenanzas fiscales y Podemos tiene que plantearse si este tipo de bonificaciones ayudan a tener un presupuesto coherente". Además de esta enmienda de Foro, también salieron adelante varias para ampliar de los 13 a los 16 años las bonificaciones en los precios del Patronato Deportivo y una nueva bonificación para los jóvenes de 16 a 20 años, también con el apoyo de Podemos-Equo, pero sin apenas transcendencia en las arcas municipales.

La portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero, indicó ayer que fomentar el deporte entre los jóvenes no es lo que pone en aprietos las cuentas del Patronato, sino subvencionar deportes minoritarios y no al alcance de cualquiera, como el concurso hípico o hacer una pasarela del Chas a Las Mestas. En cuanto a la rebaja del IBI a los bares de copas y los que no pueden poner terraza, Tuero defendió que parece más razonable apoyar a la hostelería que suprimir el IBI diferenciado "a las multinacionales y grandes superficies", recordando que ayuntamientos socialistas como los de Vigo, La Coruña y Sevilla lo tienen, así como el de Oviedo.

En la Comisión de ayer, técnicos municipales pusieron reparos a la enmienda de Foro, pero sólo después de que hubiera sido aprobada. "Las enmiendas forman parte del proceso democrático, espero que el gobierno local no busque alguna artimaña legal para votar el proyecto de ordenanza sin la enmienda", señaló el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, quien defendió "aliviar a uno de los colectivos más castigados por la crisis".

Ángeles Fernández-Ahuja, del PP, atribuyó a la "soberbia" del gobierno local el revés que sufrió ayer, al haber actuado como si no necesitara apoyos y le instó a asumir el resultado de la votación. Rubén Pérez Carcedo, de Ciudadanos también recela sobre si el gobierno local va a respetar el resultado de la votación. Recuerdó además que Foro rechazó este tipo de bonificaciones cuando gobernaba. Ya desde el mandato pasado, Ciudadanos viene solicitando esas bonificaciones, que también quisiera para el pequeño comercio. Laura Hurlé, de Vox, también apuntó "serias sospechas de que algo van a sacarse de la chistera para echarlo para atrás o algo van a pactar con Podemos", para evitar aplicar las bonificaciones a locales hosteleros aprobadas ayer por la Comisión de Hacienda.