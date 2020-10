El drama de un padre gijonés que tiene que llevarse a su hijo discapacitado al trabajo

Néstor Reinosa tiene 20 años, una discapacidad del 80 por ciento y, desde hace unas semanas, es uno más en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. No es que el joven haya encontrado trabajo en la Casa Consistorial; la realidad es mucho más dura. Como aún no ha conseguido una plaza para el Centro de Atención Integral del Sanatorio Marítimo, su padre, portavoz de IU en el concejo del Nalón y residente en Gijón, se ve obligado a llevarlo consigo a diario. "No tenemos con quién dejarlo", asegura...