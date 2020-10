Catorce acusados por los disturbios del derbi regional llegan a un acuerdo con la Fiscalía y trece evitarán la cárcel

La inmensa mayoría de los seguidores rojiblancos procesados por los enfrentamientos con la Policía Nacional en los prolegómenos del derbi regional en el estado de El Molinón en septiembre de 2017 formalizaron esta mañana en la sala de vista de la sección octava de la Audiencia el acuerdo alcanzado con las acusaciones particulares, la Liga de Fútbol y la Fiscalía, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA. De esta forma, catorce de los quince acusados que se sentaron hoy en el banquillo -repartidos por toda la sala para evitar contactos por el coronavirus- vieron rebajadas sus peticiones iniciales de cárcel a condenas que ahora van desde los seis meses de cárcel hasta los dos años de cárcel. Solo uno de ellos, con antecedentes por lesiones, podría ingresar en prisión para cumplir la pena aceptada. El resto, lo más probable, es que eviten la cárcel. Además, también se rebajó de diez a cinco años la expulsión de los campos deportivos para todos ellos, tres de los cuales ya están cumplidos.

De todos los acusados hubo uno que negó los cargos que se le atribuían y optó por celebrar el juicio. "Fui a ver el partido y a disfrutar del fútbol, y de pronto se acercó un agente y me pegó un porrazo en la nuca; siempre he intentado que no haya violencia en el fútbol y evitar todo tipo de problemas", aseguró este hombre, que afronta una pena de cinco años y seis meses de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad, participación en riña tumultuaria y un delito leve de lesiones, según el Ministerio Fiscal.

En la sesión de hoy declararon hasta ocho agentes de la Policía Nacional que, con ciertas discrepancias en el desarrollo de los hechos, situaron a este acusado en la zona de la avenida de El Molinón en el que ocurrió el incidente. Algunos, cierto es, aseguraron "sin género de dudas", que le vieron agredir a uno de los agentes. En cambio, la defensa, ejercida por el abogado Guillermo Calvo, aportó también varios testimonios de testigos que coincidieron en declarar que este individuo "solo recibió palos y se protegió de los golpes de los agentes". "Para contradicciones, las de los agentes", espetó el letrado defensor durante sus conclusiones. En el caso de este hombre, tampoco hubo rebaja en cuanto a expulsión de los campos deportivos. Diez años pide la Fiscalía. El juicio quedó visto para sentencia.