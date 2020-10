Los niños de Gijón no podrán disfrutar este año de la tradicional cabalgata de Reyes, pero el Ayuntamiento buscará alternativas para que puedan disfrutar, de otra forma, de los Magos de Oriente. "En estos momentos, una cabalgata como las de siempre no está en la cabeza de nadie", reconoció ayer la gerente de Divertia, Lara Martínez, durante la presentación de la iluminación navideña. "Lo que está claro, de todas formas, es que los Reyes Magos estarán en Gijón el día 5 de enero", añadió. "Será una jornada segura para todos", puntualizó Martínez, quien señaló, como ya hiciera la alcaldesa, Ana González, que "se están buscando soluciones". "Que esta Navidad vaya a ser distinta no significa que no pueda haber otras fórmulas", remató.

En lo que sí se echará el resto el Consistorio es en la iluminación navideña, que este año se adelantará una semana: el encendido, para el que no habrá un acto oficial para evitar aglomeraciones, tendrá lugar el próximo 27 de noviembre. Se hará así coincidir con el "Black Friday", la jornada de descuentos y ofertas especiales importada de Estados Unidos y que cada año gana más terreno en España. "Con ello, queremos animar y dinamizar el comercio y la hostelería", subrayó la gerente de Divertia.

El Ayuntamiento se gastará 567.095 euros en la colocación de 3,5 millones de puntos de luz, medio millón más que el año pasado, en los mismos barrios que las anteriores fiestas. La iluminación, que ya empieza a ser visible en algunas calles de la ciudad y que corre a cargo de la empresa Germán Vizcaíno, contará con más de mil decoraciones en más de 170 calles y espacios públicos, con elementos como arcos, techos de luz y árboles luminosos, así como varios elementos decorativos en tres dimensiones.

Los horarios previstos para el encendido de la iluminación navideña son de seis de la tarde a doce de la noche, de lunes a jueves y domingos; de seis de la tarde a dos de la mañana los viernes y sábados y de seis a cuatro de la madrugada los días más señalados como son la Nochebuena, la Navidad, Nochevieja y Reyes. Los horarios no obstante estarán sujetos a cambios en caso de que la situación sanitaria y las restricciones así lo impongan. "No tiene mucho sentido tener las luces encendidas hasta tan tarde si hay toque de queda a las doce", apuntó Martínez, de forma gráfica.

Lo que sí permanece en la programación es la celebración del Mercado de Navidad de Xixón (Menax), que abrirá el próximo día 1 de diciembre en el paseo de Begoña, como en los años anteriores. En este caso, el protocolo será similar al de otros eventos de estas características, con circuitos de entrada y salida, geles hidroalcohólicos a disposición de los visitantes y un control de los aforos para evitar aglomeraciones en los puestos de venta. La intención es que se pueda celebrar con el mismo número de vendedores que el año pasado, aunque con más distancia entre los puestos para garantizar la seguridad de todos.

Se suprimirán también, en aras de la seguridad, la pista de hielo y la montaña de nieve, dos de las atracciones que cada año acumulaban más público y que se instalaban en el "solarón". A cambio, en esta zona, se colocará un gran árbol navideño, un cono con tecnología píxel DMX de iluminación que incluirá música y que pretende ser uno de los elementos espectaculares de la decoración de este año. Además, la plaza del Carmen y el paseo del Muro de San Lorenzo también serán espacios con decoración "de referencia", avanzó Divertia.

Del mismo modo, este año no se instalarán estructuras de gran formato en las calles que favorezcan el contacto interpersonal, como los photocall en los que se podía retratar el público o las casitas de luces en las plazas que hacían las delicias de los más pequeños, en las que podían entrar y sentarse. Los elementos en tres dimensiones estarán este año cerrados perimetralmente para que no se puedan tocar, reduciendo así la posibilidad de contagios.