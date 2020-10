Ciudadanos y el PP facilitarán con su abstención las ordenanzas fiscales

Blindar la desaparición de ese tipo de IBI es, precisamente, la razón para que Ciudadanos y PP opten, salvo sorpresa de última hora, por la abstención lo que permitirá que los 13 votos de PSOE e IU sean suficientes para la aprobación de las ordenanzas. “Somos un partido responsable y esta aprobación es la única forma legal de suprimir el IBI diferenciado, cuyo mantenimiento provocaría un importante daño económico a casi todos los hoteles y algunos establecimientos hosteleros y comerciales, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo”, explica Rubén Pérez Carcedo, desde Ciudadanos. El PP justifica en la “responsabilidad, el sentido común y la vocación de ser útiles” su abstención. “Estamos ante un gobierno chapucero, irresponsable y del que no te puedes fiar, un gobierno que se rige por el susto o muerte. No queremos que le quede ningún resquicio para aplicar el IBI diferenciado”, explica por el PP, la concejala Ángeles Fernández-Ahúja.

Por otra parte, que no haya “IBI para ricos” es la razón del no de Podemos, que fueron los socios de PSOE e IU en las ordenanzas de este año. “No apoyaremos unas ordenanzas que favorecen a quien más tiene y que rompen de pleno con el principio constitucional de redistribución de la riqueza”, critica Laura Tuero, a la que duele que en Gijón no se siga la filosofía que se puede ver en los presupuestos generales pactados por PSOE y Podemos a nivel estatal.

No habrá IBI diferenciado en 2021 pero tampoco rebaja del 75% de ese impuesto para parte de la hostelería como fijaba la enmienda que Foro impulsó, salió adelante en comisión de Hacienda con el apoyo de la oposición y se tumbó en el bronco y polémico pleno del lunes al ganar el gobierno la votación a favor de su retirada. La diferencia entre la comisión y el pleno es que, por el camino, las más altas funcionarias municipales advirtieron por escrito de su ilegalidad y la inviabilidad de su ejecución.

Aquí está la razón del no de Foro. Y en su creencia de que la Alcaldesa vulneró sus derechos fundamentales como ediles de la oposición al no retirar –como se pidió– el asunto del orden del día del Pleno del lunes antes de haber debatido y votado las enmiendas parciales la razón para llevar el asunto al juzgado de lo contencioso administrativo. Donde la Alcaldesa ve la aplicación estricta del nuevo reglamento con tuvo el aval de la Secretaria de Pleno, la oposición ve un ejercicio de autoritarismo. En cuanto a la iniciativa forista, Ana González ironizó ayer con un “hablan de la redistribución de la riqueza, Si, redistribuyen el dinero del Ayuntamiento para beneficiar a los grandes grupos” y volvió a recordar que esa rebaja no llegaría los hosteleros “que la mayoría están de alquiler. ¿Como obligo yo al propietario a qué haga un trámite del que no saca beneficio”.

Vox también tiene previsto hoy votar no pero en base a su rechazo total al proyecto, no a debates puntuales. La edil Laura Hurlé advierte de los peligros de una prórroga pero deja claro que “si el nuevo proyecto de ordenanzas queda en nasa quedará patente la inoperancia del equipo de gobierno”.