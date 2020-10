Sin más apoyos que los de PSOE e IU como grupos municipales que le dan soporte, el equipo de gobierno acaba de sacar adelante su proyecto fiscal para 2021. Una votación telemática –solo votación ya que no hubo opción a repetir debate o justificar debate en aplicación del reglamento– en una sesión extraordinaria que fue prolongación del bronco debate plenario del lunes ha servido para dar luz verde, de manera inicial, a unas ordenanzas fiscales que suponen, de forma generalizada, la congelación de los impuestos, tasas y precios públicos para 2021. La única novedad es la eliminación del IBI diferenciado, o “IBI para ricos”, cuya incorporación a las ordenanzas fue, curiosamente, la medida estrella de 2020 y la razón de un pacto con Podemos que, este año, ha quedado hecho añicos.

La Alcaldesa frenó en este ejercicio su aplicación para evitar un nuevo impacto a sectores económicos dañados por la pandemia como la hotelería, la hostelería y el comercio y el gobierno optó por eliminarlo de facto para el año que viene en base al mismo argumento. Evitar que ese IBI diferenciado pudiera volver es la razón de la abstención de Ciudadanos y PP. Podemos y Vox han votado en contra del proyecto fiscal.

Pero la bronca por las ordenanzas no terminará hoy. Foro amenaza con llevar a los tribunales lo ocurrido el lunes en el Pleno. De hecho, sus los tres concejales del grupo municipal foristas, Jesús Martínez Salvador, Montserrat López Moro y Pelayo Barcia, optaron por no participar en la votación. La oposición presentó una petición para retirar del orden del día la votación de las ordenanzas fiscales con el objetivo de que la Secretaría de Pleno emitiese un nuevo informe matizando su advertencia sobre la ilegalidad de la propuesta forista de bonificar el IBI a los hosteleros con bares de copas o sin posibilidad de tener terraza. Propuesta que había salido adelante en la comisión de Hacienda con el apoyo de toda la oposición.

"Foro no ejercerá el derecho al voto" Jesús Martínez Salvador - Foro Asturias

Efectivamente la votación final no llego a hacerse –por ello la sesión plenaria de hoy–pero solo después de que se hubieran debatido las ordenanzas y votado todas las enmiendas parciales. Entre ellas estaba el voto particular de PSOE e IU para retirar esa iniciativa. Voto particular que salió adelante sacando fuera del documento de ordenanzas la polémica bonificación a la hostelería que, informes de las más altas funcionarias municipales, consideran inviable e ilegal.

En el Pleno se votó también la congelación de las tarifas de Cegisa para los cementerios municipales, por unanimidad, y de la EMA y Emulsa, en lo que tiene que ver con los recibos del agua y de la recogida de basura, aprobadas por mayoría.