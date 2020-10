Los vecinos del número 16 de la calle Luanco, ya repuestos del susto que supuso el desprendimiento de la cornisa izquierda del edificio a primera hora de la mañana del miércoles, han comenzado ya los trámites para la reparación de los desperfectos con la instalación de los andamios y la cobertura con unas lonas de la vivienda afectada, en la cuarta planta. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Gijón, a través del área de Urbanismo, mantiene el compromiso de agilizar todos los trámites burocráticos pertinentes para la completa reparación de este edificio construido en 1935 y catalogado con protección ambiental.

La inspección realizada por los técnicos municipales en la mañana del miércoles, después de que los trabajadores del servicio de bomberos asegurasen la zona, ha confirmado “la estabilidad del inmueble” una vez se desprendió la cornisa, que ya el domingo comenzó a agrietarse para sorpresa de los vecinos. No obstante, desde el área de Urbanismo aseguran que seguirán vigilantes y expectantes para que desde la comunidad de vecinos se realicen los trámites oportunos para arreglar los desperfectos causados. Eso sí, el cumplimiento con los requisitos de seguridad, salubridad y ornamento público corresponde a las propias comunidades de vecinos, que en este caso parece que ya se han puesto en marcha.

De lo que no hay constancia en el Ayuntamiento es del informe de evaluación que obliga a realizar el Principado de Asturias a todos aquellos inmuebles que hayan cumplido los 50 años. Este informe que permite evaluar el estado del edificio puede concluir en una conformidad o bien alertar de un posible mal estado, lo que implicaría una serie de reformas a llevar a cabo por la propiedad y con un plazo de ejecución. Esa evaluación, en uno u otro sentido, se remite desde el Principado al Ayuntamiento, pero en este caso no hay constancia en el área municipal de Urbanismo de la existencia de ese informe. Al menos allí no les ha llegado.

Ahora, en vista de la buena predisposición de la comunidad, se han comprometido desde Urbanismo a “dar prioridad y agilidad” a cualquier trámite que necesiten en cuestión de licencias para llevar a cabo la reparación, que afecta directamente a una vivienda cuyos inquilinos están actualmente en Salamanca y debido al estado de alarma y el cierre perimetral de la ciudad no pueden venir. “Tengo yo las llaves y estoy en contacto con ellos y con su seguro por si necesitan venir a valorar los daños, también para que puedan reparar pronto los desperfectos”, revela una de las vecinas del inmueble, que hace poco habían decidido llevar a cabo una obra para bajar a ras de suelo el ascensor. Algo que a la vista de los acontecimientos tendrá que esperar.

Las dudas de Ciudadanos

El estruendoso incidente de la calle Luanco, que se saldó con daños materiales y el destrozo de dos vehículos, ha motivado una serie de preguntas que el grupo municipal de Ciudadanos llevará a la próxima comisión de Urbanismo, que se celebrará la semana que viene. Una de ellas, y que comparten desde la concejalía, es si este edificio contaba con el informe de evaluación que deben cumplir los inmuebles que cuentan con más de 50 años, qué deficiencias se recogían en el mismo y cuál era el plazo para su subsanación.

En línea más general, quieren saber cuántos edificios de la ciudad que deberían tener ese informe de evaluación por superar el medio siglo de construcción no lo tienen o, al menos, ese informe no figura en el registro del Principado. En ese caso, desde la formación naranja se interesan por saber las medidas que adoptará el Ayuntamiento para asegurar el cumplimiento de esa norma. También hacen referencia a si se ha reforzado en personal el área de Urbanismo.