Los dos sindicatos policiales mayoritarios de la Policía Nacional y Local han formalizado una denuncia judicial contra una vecina de Gijón que les deseó la muerte, previo contagio de coronavirus, a través de las redes sociales el pasado mes de marzo, poco después de decretarse el primer estado de alarma por la pandemia sanitaria. “Se vierten comentarios con el ánimo de ofender y lesionar la reputación y dignidad de los agentes, atentando contra su propia estimación, llegando incluso a desearles la muerte y hablando de ocio hacia los mismos”, describe la querella de los sindicatos Jupol y Sipla.

La mujer investigada, que responde a las iniciales P. G. F., se dedicó el mes de marzo a comentar noticias relacionadas con actuaciones policiales que se publicaban en las redes sociales de los medios de comunicación. Por ejemplo, al titular de “Un agente de la Policía Local de Gijón da positivo en coronavirus”, esta mujer compartió: “Muy bien, muérete, así ya no pones más multas. Muerto el perro se acabó la rabia”. Hay más. “Segundo policía infectado; ojalá se infecte toda la cuadrilla de la Policía Local, basura, se merece su merecido”, indicó a otra publicación.

Ese último mensaje, que como todos cuenta con importantes errores gramaticales y ortográficos, fue respondido desde el perfil de la Policía Local, con un texto que decía “nos entristece este comentario, pero queremos decirte que nosotros, si lo necesitas, siempre te ayudaremos con o sin coronavirus”.

La Policía Nacional tampoco se libró. Era una información titulada con “Un gijonés detenido por toser a los policías que le pararon en la calle”. Ella publicó: “Mejor le hubiese echado un esputo en toda la cara por basura de policías. Perfecto. El odio que os tengo es muy grande, y eso que a mí no me hicisteis nada, pero sinceramente me dais asco”. Estos escritos, coinciden ambos sindicatos, representados respectivamente por los abogados Sylvia Garrido Galindo e Ignacio Manso Platero, constituyen un delito de injurias graves con publicidad, al estar publicadas en redes sociales, que ya se investiga en el Juzgado de Instrucción.