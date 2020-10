Tabacalera despega como motor cultural

“Esto es el inicio de un camino, no la culminación”, destacó Martínez para concretar la nueva fase de una idea que ronda Gijón desde hace 15 años. Un camino que acabará sumando 20 millones de euros de inversión, incluidos los cinco que ya se han dedicado a rehabilitar el inmueble, y al que le faltan todavía dos años y medio, como mínimo, para completarse. Quince meses es el cálculo para finalizar la adecuación del edificio histórico y otros tantos para ejecutar los dos nuevos edificios del complejo. La idea es poder empezar a tener actividad cultural en el espacio cuando se acabe la fase en el edificio histórico de la Fábrica de Tabacos.

Los espacios que darán vida a ese gran contenedor de cultura e ideas de Cimadevilla se distribuirán en tres edificios: el histórico ya rehabilitado y dos de nueva creación. El edificio histórico se organiza en cinco plantas con actividad bajo y sobre la planta de acceso que ejerce de distribuidor de las tres piezas del complejo arquitectónico y donde estará el centro de recepción de visitantes y el área de información sobre espacios y actividades.

Debajo, en los 1.650 metros cuadrados de sótano, estarán las 4.000 piezas de la colección artística de propiedad municipal adscrita ahora a la Casa Natal Jovellanos. Es un espacio a mitad de camino entre un almacén visitable y una pinacoteca ya que la idea es poder ir desarrollando exposiciones que vayan dando a conocer ese material en muestras específicas y por tiempo determinado. El nuevo almacén garantiza la correcta conservación de las obras.

El grueso de la planta baja del edificio histórico es el denominado espacio expositivo Gigia. La idea es aprovecharse del propio pasado del edificio para hacer un recorrido por la historia de Gijón en base a tres hitos compartidos por inmueble y ciudad: el Gijón romano con los vestigios descubiertos durante las obras de consolidación, el Gijón Moderno representado en el convento en el que vivió una gran escritora asturiana, María Xosefa Xovellanos, y el Gijón industrial al que dan protagonismo las cigarreras.

Una inversión global de 20 millones y 30 meses en obras por delante

La planta baja incluye también el espacio escénico Tabacalera, que se corresponde con la antigua iglesia barroca y se presenta como espacio multifuncional para todo tipo de expresiones artísticas y entre la planta baja y la primera planta se ubicará una residencia para creadores, a los que no solo se dará un espacio físico de trabajo sino ayudas y becas que les permitan elaborar su producción. Esa residencia compartirá tabiques con la zona joven que busca atraer a la población de 12 a 20 años con actividades vinculadas a los videojuegos y las nuevas formas de cultura digital. Ese es un espacio para “estar” que, en diferentes franjas horarias, acogerá talleres y actividades para los niños, los adolescentes y las familias al completo. Tabacalera, destacaron ayer Martínez y Barrero, será un espacio para ir pero también para estar. Un espacio al que vayan los gijoneses pero del que también se irradie cultura hacia todo Gijón, sin olvidarse de establecer relaciones a nivel nacional e internacional.

La segunda planta del edificio histórico de Tabacalera será zona de trabajo con espacios de ensayo, las propias oficinas del TECC y una zona polivalente que pueda albergar iniciativas culturales de todo tipo que ahora no tienen un sitio donde poder mostrarse.

En cuanto a los edificios de nueva construcción en el denominado edificio 1 hay sitio para una sala de usos múltiples con aforo para 400 personas, las oficinas del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX), la Feria Europea de Teatro para niños y niñas (Feten), Danza Xixón y el Festival de Música Antigua y todo lo que tiene que ver con los diversos equipos de trabajo. Y en cuanto al segundo edificio de nueva construcción, el 2 en el documento, se reserva espacio para locales de ensayo y grabación musical y, en la planta baja, una cafetería.

Este diseño da soporte físico a la definición de Tabacalera como “espacio de reencuentro con la historia de la ciudad, de relación con las tendencias de la actualidad y de compromiso con el futuro de la sociedad local y global”. Reencuentro a través del almacén visitable y las exposiciones temporales, relación con un la apuesta por la cultura urbana, un espacio para la transmisión intergeneracional y un espacio de ocio saludable y compromiso a través de iniciativas como el laboratorio Gijón 2040 o el espacio Steam, siglas en inglés de las disciplinas ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

El complejo de Cimadevilla suma al edificio histórico otras dos sedes de nueva construcción

Al proyecto no sólo le quedan meses de obra física por delante. Desde el Ayuntamiento también se trabaja en la definición de su modelo de gestión, en el análisis de su coste de mantenimiento y en un estudio de reordenación de los equipamientos culturales. Una reordenación que debe llegar a los equipamientos culturales de la zona centra, con especial atención a mejorar las condiciones del Antiguo Instituto, y de los barrios pero que tendrá que esperar a tiempos mejores porque la crisis del coronavirus impide al Ayuntamiento cumplir con ese compromiso inicial. Igual que retrasó una presentación comprometida para hace meses. “Vamos a esperar que vayan mejorando los tiempos. No hay nada normal en lo que vivimos y no podemos abarcar todo”, destacó la Alcaldesa. Ana González para quien Tabacalera es la “oportunidad” de Gijón para redefinir su propuesta cultural y construirse como ciudad desde un proyecto singular. “Tabacalera es el proyecto cultural más emblemático de Gijón”, aseguran sus impulsores que quieren convertirlo en el “núcleo aglutinador de la mayor parte de las iniciativas culturales de Gijón”. Tabacalera sea el gran motor cultural de Gijón.