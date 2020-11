La Arena, de cuna del cachi a vacío comercial

“Ya no hay tanto ambiente como entonces, el barrio está mucho más muerto”, asegura la presidenta vecinal, Tita Caravera. De eso hace ya más de medio siglo. y ahora La Arena “lamentablemente es un barrio de jubilados en el que falta juventud”. En parte, cree que se debe a que “la vivienda es cara, porque ya no se puede construir más”, alabando no obstante que “es un barrio en el que está todo hecho, no nos falta de nada, no necesitamos ir al centro para nada”. Lo único que necesitan es un relevo generacional. “Es un barrio tranquilo, pero necesitamos renovar a la gente”, enfatiza.

Por eso Caravera echa en falta aquellos años en que en Gijón no se decía “voy a salir de fiesta”, sino “voy a La Arena”. “Si salías al Muro, o por Aquilino Hurlé y la calle Aguado –una de las excepciones actuales–, no se podía ni pasar; había muchísimo ambiente”, rememora Caravera. Así lo refrenda también Cuervo, que asegura que “a cualquier hora del día te encontrabas a gente por todos los sitios”. El problema es que eso también generaba ruidos. “La gente se quejaba y la juventud terminó marchando y, el barrio, quedando parado; aquello le daba más vida”, lamenta Caravera. Cuervo también lo entiende así. Y añade: “Ganamos en calidad de vida, porque no podíamos ni descansar, pero la hostelería era una alegría”.

Por eso, para Tita Caravera, “es una pena ver locales tan grandes y emblemáticos cerrados”, sobre todo aquellos que están en primera línea de playa, como es el caso del Mavy’s. “Tendrían que hacer algo para revitalizar la zona porque hay muchos locales que abren y cierran muy rápido”, solicita. “Es una pena; ojalá haya una propuesta interesante, porque el Muro está completamente muerto”, se resigna María José Cuerco. Así, la vecina entiende que “para vivir, siempre valoras más la tranquilidad, pero hace falta más actividad, porque a un barrio le dan vida los comercios y la hostelería”, aunque quizá no tanta como la de aquellos años. “Era un pasón”, sentencia.

Buena fe de ello puede dar Toño Rodríguez, tres lustros al frente del Players junto a sus hermanos, Manolo y Fernando. El emblemático local de la calle Aguado fue parte fundamental de aquella “movida arenera”. Comenzó como una taberna irlandesa, donde tenía su sede social el equipo de rugby del Sporting y, con el paso del tiempo, “le dimos un giro más juvenil”, explica Rodríguez. “Fuimos el primer local en servir cachis de cerveza y cubalitros, cuando eso aquí ni existía”, rememora el hostelero. Su éxito fue tal que, durante tres años consecutivos, fue el bar que más cerveza de barril de una popular marca vendió en toda España. “Era una burrada lo que se vendía”, enfatiza el hostelero, que cifra el consumo en alrededor de 30 barriles de cerveza a la semana.

“La gente cortaba la carretera porque no entraban en el local, se colapsaba la calle Aguado, no pasaban ni los coches porque había 300 personas en la puerta del bar bebiendo”, explicita Rodríguez. “Eso ahora sería impensable, se consideraría botellón”, reconoce. Fue aquella una época que todo el mundo recuerda con una sonrisa en la cara. “Muchas generaciones pasaron allí las mejores épocas de su vida”, coincide el hostelero. La Arena era por entonces la zona cero del ocio nocturno juvenil. “Se formó una zona de copas, con muchos bares en poco espacio y funcionaba todo: desde el kiosco al estanco o las tiendas o los bares que vendían pinchos”, ahonda Rodríguez.

“Había una movida que no hay ahora”, interviene Manuel Ordieres, tres décadas al frente del Astur King. “De las seis de la tarde a las cuatro de la mañana parecía la calle Corrida, siempre había gente en todos los sitios. Y ahora está muerto”, lamenta el popular hostelero, el último en bajar la persiana en el barrio. “Había una vida increíble, pasamos muy buenos momentos con muy buena gente”, recapitula.

“Era imposible entrar en los bares durante el fin de semana, porque estaban a reventar”, explica Ordieres, que recuerda cómo en los años ochenta y noventa “se juntaron allí muchos bares, y todos iban bien, hasta que empezó a llegar la magalla y las bandas juveniles”, ya adentrados en el nuevo siglo. “Fuimos cerrando todos, porque ya no merecía la pena seguir abiertos, no era lo mismo”, remacha.

“Fueron años de mucho éxito”, coincide Herminio Iglesias, que llegó a tener cuatro locales en el barrio durante aquella época. “La noche funcionaba mucho mejor, eran tiempos distintos”, anhela, “antes estaba lleno todos los días, con mucha juventud; hoy eso ya se perdió”. El barrio es hoy un compendio de carteles de “se alquila” donde antes había ofertas de consumiciones, de calles transitadas por familias donde hace unos años había grupos de gente cortando el tráfico con cachis de cerveza en la mano y de jubilados donde antes había juventud a raudales. La Arena echa ahora de menos su “movida”.