Alrededor de un millar de solicitudes –en concreto 987– ha recibido la Agencia Local de Empleo de personas interesadas en una de las 70 plazas que conforman la segunda fase del plan de empleo extraordinario impulsado por el Ayuntamiento. Un plan con una oferta global de 100 plazas pactado con los agentes sociales dentro del acuerdo de concertación “Gijón Reinicia” como una de las medidas para paliar el impacto en el empleo de la crisis sanitaria del covid-19. Las primeras 30 plazas se cubrieron en verano recurriendo de manera directa a la bolsa del plan de empleo autonómico.

Lo que ahora se ofrecía en convocatoria pública eran 34 contratos por obra o servicio relativos fundamentalmente a puestos relacionados con el sector de la construcción y 36 contratos en prácticas que incluían un plan de empleo específico centrado en el sector cultural. El proceso de recepción de solicitudes se cerró el día 23. La Agencia ya hizo una primera criba con 703 solicitudes admitidas y 284 excluidas. Ese 28% de exclusiones tienen que ver, en muchos casos, con no cumplir los requisitos de empadronamiento e inscripción como demandante de desempleado a fecha de la convocatoria. Más específicamente, en el caso de los contratos en prácticas, hay quien no cumplió el requisito de tener la titulación correspondiente o no haberla obtenido en los últimos cinco años. Y en los puestos de obra y servicio, la razón mayoritaria de exclusión es incumplir los requisitos de certificado de profesionalidad o experiencia.

El equipo de la Agencia trabaja ahora en el desglose de los candidatos en las 24 categorías que conforman el plan: ocho en contratos de obra y 16 en los de prácticas. Las plazas con menos demandantes son las de músicos. Se buscaban titulados en violín, violonchelo, contrabajo y percusión.

La Unión de Comerciantes solicita recuperar la prestación de autónomos del estado de alarma

La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, entidad empresarial con sede en Gijón e importante implantación en el sector del pequeño comercio de la ciudad, se ha movilizado –con una campaña de contactos con representantes de todos las formaciones políticas y de los gobiernos de Asturias y España– para que “de forma inmediata”, explican, se recupere la prestación extraordinaria de autónomos para el sector comercial. Los responsables de la Unión de Comerciantes han formalizado esta petición ante la Consejería de Industria del Principado para que se la transmita a la Secretaría de Estado de Comercio. La idea de la Unión, para agilizar trámites y ahorrar tiempo, es que se conceda de oficio a quien ya la tuvo en marzo. Y es que esa prestación es una medida que se puso en marcha en esa época y que, ante la nueva declaración de estado de alarma en España, consideran vital recuperar en las mismas condiciones como apoyo al sector. La petición es que la prestación se abone a todas las personas dadas de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos dentro del ámbito del comercio minorista no esencial. Tanto para titulares, familiares colaboradores o miembros de sociedades mercantiles, con independencia del nivel de ingresos que tengan o vayan a tener en estos meses de estado de alarma, con un importe no inferior al 70% de la base de cotización y que lleve aparejado el no abono de la cuota de cotización al régimen de autónomos.