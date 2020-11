Una religiosa tejedora de esperanza

Lo cuenta de forma gráfica una de sus compañeras de la orden de las Terciarias Capuchinas. “Dicen que los niños siempre detectan a la primera a la gente buena... a Bozena se le pegan todos los niños y los gatos también. Cuando entra en una casa enseguida se ve rodeada de los peques y sus mascotas”, revelan. Y llevan razón, según relatan sus allegados, porque es una persona “muy buena, cercana, amable en el trato, muy disponible, atenta, amistosa, una verdadera hermana”.

Orlowska entró en el noviciado a los 24 años, tras licenciarse en Economía y con el convencimiento de que gracias a su fe y su búsqueda constante de soluciones podría hacer mucho por los demás. De Wrocław, pasó a Zaragoza, donde hizo el noviciado, luego estuvo en un hogar de menores tutelados en Madrid, después de nuevo en Wrocław, donde permaneció los últimos doce años ,y ahora acaba de recalar en Gijón para ponerse al frente de las hermanas que rigen el Albergue Covadonga, uno de los establecimientos de referencia en la atención a personas sin hogar en toda Asturias. El cambio se llevó a cabo después del capítulo provincial de las Hermanas Terciarias Capuchinas, celebrado en enero, y tras pedirle la Superiora provincial que se desplazara a Gijón.

Atrás deja un largo camino de trabajo en favor de los más necesitados, siempre con una sonrisa y con la inteligencia y la empatía como su mejor baza. “Es una persona muy despierta, aunque le gusta dormir”, bromea otra compañera, quien destaca de ella “su buena organización, si falta un papel ella enseguida lo busca y lo arregla todo perfectamente”. También es Bozena “arriesgada, creativa, siempre buscando soluciones, aunque también le gusta la tranquilidad”. Es de estas personas, en definitiva, “que hacen que este mundo sea un lugar mejor, quizá sin grandes acciones pero sí con los pequeños detalles”, aseguran los suyos.

En Wroclaw, donde pasó los últimos doce años trabajando con la Fundación Tobiaszki, con niños de entornos con algunas dependencias y dificultades de cuidado en el entorno familiar, “fue adoptada por varias familias que no dudaban en presentarla como su hermana o su nieta incluso en los actos oficiales”. Es más, los niños a los que les ha entregado su vida y corazón durante este tiempo “han hecho un club de fans llamado “Sister B.” para su preciada educadora”, relatan como ejemplo de la huella que ha dejado a su paso.

Como curiosidad, Bozena Orlowska “suele tener dificultad con los números”. “Ella misma se ríe de que en sus cálculos dos más dos siempre le sale cinco. Creo que es por su generosidad, por que siempre da más de lo que se espera”, asegura una de sus compañeras. “Tiene mucho para dar aunque sea una persona humilde, que no le gusta estar en el candelero. Posee una gran creatividad y hondura, una capacidad asombrosa para conectar y implicarse con la gente, está muy al día con las nuevas tecnologías para hacer la vida mas fácil y al mismo tiempo... ¡Le encanta hacer ganchillo!”, confirma, de tal manera que todos los sobrinos e hijos de los amigos han sido obsequiados con peluches artesanales hechos por ella. “Unas verdaderas obras de arte en miniatura”, resalta.

En los ratos libres, a Bozena le gustan los libros, el cine y también la repostería. “Es una auténtica devoralibros y tiene serias dificultades para encontrar novedades en las bibliotecas”, relatan los suyos. Y como ratos libres de que dispone no son muchos, no es raro verla en su bicicleta para desplazarse más rápido (“dice que no está hecha para caminar”), señala una de las hermanas. Completa la estampa “con sus manos en los bolsillos y auriculares con un audiobook puestos , y si llueve también un paraguas para completar el cuadro”.

Para ella “no existen cosas que no tengan una solución. Dice que Dios la llama para amar y confiar. Y es lo que hace”, resume su entorno, feliz de que haya sido destinada a un Albergue en el que podrá desarrollar toda su creatividad y energía. La misma que la polaca, hermana mayor de otras dos chicas, desplegaba cuando jugaba con los niños con los que ha trabajado hasta ahora en su Polonia natal y en un centro de Madrid. Y con el mismo empeño que la llevó, aún siendo una friolera confesa, a iniciarse en los baños en el mar helado. “Pensamos que nunca lo conseguiría, pero ha seguido con la afición así que no será raro verla en la playa de Gijón un día de mucho frío para tomar un baño”:

Porque a Bozena nada se le pone por delante, porque “en la fe en Jesús encuentra siempre la fuerza” y porque, aunque siempre rezó por las vocaciones, “nunca pensó que ella sería una de ellas”. Para la nueva superiora del Albergue nada es imposible. Y la amistad cariñosa con los más pobres es su mejor credencial.