La oposición exige atajar el "problema endémico" que supone el mal estado de las fachadas

Desde la formación naranja, que tienen preparada una batería de preguntas para la comisión de Urbanismo de esta semana, recuerda al Ayuntamiento que “debe asegurar que los propietarios cumplen con sus obligaciones urbanísticas, con requerimientos o multas coercitivas” o, llegado el caso, con ejecuciones subsidiarias, pero lamentan que esta fórmula “se prolonga durante años y pocas veces llegan a resolverse”.

En la misma línea está Foro, que ven lógico que esas reformas las asuman las comunidades de vecinos. “Eso no quita que el Ayuntamiento esté encima para que se acometan las reformas”, apunta el portavoz, Jesús Martínez Salvador. No obstante, conscientes de la carestía que esas actuaciones implicarían, los foristas defienden que el Ayuntamiento “habilite una línea de ayudas, aunque creemos que esto no será posible”. “El ritmo inversor de los últimos años en fachadas degradadas es el mismo que en años anteriores, por mucho que el gobierno se empeñe en decir que lo han agilizado”, añade Martínez Salvador.

Desde el PP alertan de “un problema endémico” y ven urgente “aligerar la concesión de licencias”. Además, afea Alberto López-Asenjo, portavoz popular, “el gobierno debe mejorar la planificación, dedicarse a la gestión y abandonar la política de anuncios”. Por ello exigen que el plan de barrios incluya “una visión integral” de los problemas.

Tampoco aceptan excusas en Vox. El gobierno “tiene que gestionar las prioridades para solucionar los problemas de los gijoneses con los medios de que dispone”. “Debe actuar con eficacia en un tema tan importante como la seguridad en las edificaciones. No hay excusas, hay que trabajar y atajar el problema de las licencias y del estado de los edificios”, aporta el portavoz, Eladio de la Concha.

Partida presupuestaria

Desde Podemos-Equo, por su parte, estiman que “debería reflejarse en los presupuestos de 2021” una partida “para avanzar hacia viviendas dignas y adecuadas para que todas las personas tuvieran, primero, acceso a una vivienda”, señala la portavoz Laura Tuero. “En nuestro programa llevábamos una medida que ahora se confirma como más que necesaria, la de crear un mapeo de infravivienda”, añade Tuero.

Barandilla caída en Marqués de Casa Valdés

Mientras el debate sobre el mal estado de muchos edificios en la ciudad vuelve a estar de actualidad, los bomberos siguen con sus periódicas salidas por desprendimientos de cascotes u otras piezas de los inmuebles. Ayer por la mañana, como se aprecia en la imagen superior, intervinieron en la calle Marqués de Casa de Valdés por la caída de una barandilla.