Todos los Santos enmudecen por el covid

“Otros años veías algo más de alegría, familias unidas, pero este año es muy chocante”, describe Estela Fernández, que acude a menudo al cementerio de Deva, “sorprende mucho, es el primer año que lo veo así, parece un domingo normal”.

Desde la subida al camposanto, el vacío era visible. Los aparcamientos, otros años llenos hasta la bandera, no contaban con ni un solo coche. Lo mismo ocurrió en el cementerio de El Sucu, en Ceares, donde “normalmente no nos dejan subir el coche, y esta vez no nos pusieron ningún problema”, como explica Nieves Álvarez, junto a su marido Adolfo Díaz. “Otros años está muy lleno, llama muchísimo la atención verlo así”, enfatizan.

“Notamos muchísima bajada respecto a otros años”, explicitan a la puerta del camposanto de Ceares Félix Fernández y Sonia Pereda, controladores de acceso, una iniciativa municipal creada para este año ante la pandemia. “Antes había muchas colas y estaban todos los aparcamientos a rebosar en un día como este”, coinciden. “Un señor que lleva viniendo más de medio siglo, me dijo que nunca había visto esto así de vacío”, desvela Félix Fernández. Una máxima que confirman también autobuses y taxis. Los primeros, aun contando con servicios especiales de subida y bajada a los camposantos, van prácticamente vacíos, sin llegar a la decena de pasajeros. Los segundos apenas recibieron más que llamadas esporádicas solicitando servicios para ir y volver de los cementerios.

“Hay que tener mucho tacto y sensibilidad con la gente”, asegura Pereda, “tenemos que velar por que se cumplan las normas, pero con mano izquierda”. Así, la imagen que más le chocó del día fue la de una señora, subida a una escalera, con un rosario en la mano, rezando frente a un nicho, sin mascarilla. “Es duro tener que ir y decirle que tiene que ponerse la mascarilla”, apunta.

“Está un poco desolado”, confirma Lorena Rodríguez, de la mano de su hija Sofía Perucha, cada una con una rosa en la mano, “pero, con las circunstancias actuales, es lo que toca”. Ella valora que “al menos para esto fuimos responsables” y las visitas fueron goteando en días distintos, evitando aglomeraciones en la jornada de ayer. Así lo rubrican las flores que se podían ver en los nichos, todas nuevas, recién depositadas en los últimos días. “Antes tenía mucho más componente social, era una reunión de la familia, ibas a misa todos juntos y hasta parecía mal si no ibas”, relata Rodríguez, “pero ahora todo eso ya cambió y la gente es mucho más práctica”.

Una hipótesis, la de las visitas escalonadas con anterioridad, que confirman Cristina y Ángela Coello, de Flores Antía, situada en el cementerio de Deva. “Hoy está muy flojo, no hay ni muchedumbre ni colas”, explican las floristeras, que no obstante valoran que “hubo gente que vino hace ya dos semanas, con previsión”, cuando otros años se congregaban todos entre los días 30, 31 y 1. Lo que no cambian son las flores elegidas: claveles, las más clásicas, y rosas, las que más tirón tienen en los últimos años.

Sin embargo, hubo muchas tumbas y panteones que ayer se quedaron sin flores frescas. Las medidas impuestas a raíz del toque de queda, con el cierre perimetral de los tres grandes concejos como punta de lanza, impidió que muchas familias pudieran acudir a velar a sus antepasados. Es el caso de Pepe García, que iba a acudir a La Felguera a ver a sus familiares, pero, “con todo esto, ahora no se puede”. No obstante, no da por perdida la visita. “Acudiremos más adelante, cuando nos dejen más libertad de movimientos”, asegura. En el cementerio de Ceares, asegura que, aun con las restricciones y recomendaciones existentes, “es importante venir y mantener vivo el recuerdo”, aunque afea que el camposanto “está un poco descuidado”. Como vacíos, lúgubres, casi fantasmagóricos parecían ayer, día de Todos los Santos, los cementerios de la ciudad.