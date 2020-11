Los aparcamientos, intocables

“Lo vemos como algo positivo, siempre y cuando no se pierdan aparcamientos, que no abundan”, explica Soledad Méndez, que entiende que “hay que fomentar el transporte público”, por lo que aplaude la medida, aunque critica su dilación en el tiempo. “Dijeron que iba a estar acabada en octubre, y aun no empezaron”, recrimina Soledad Méndez. Más dudas les genera a Fermín Granda y Mercedes López, un matrimonio vecino de la zona. “De ninguna manera se pueden quitar aparcamientos”, enfatizan, “el problema del aparcamiento aquí es terrible”, ahondan. Además, el matrimonio recela de si la medida supondrá “más aglomeraciones de tráfico”.

Así lo entiende también Carlos Valdés, al frente de una sidrería de la calle. “Para la hostelería, perder aparcamientos sería un palo”, asevera el hostelero, que advierte que “se va a congestionar el tráfico”, con un carril exclusivo para transporte público y otro compartido con bicicletas. “Va a pasar como en el Muro”, se teme. “No tocaría la calle para tres paradas de bus que hay, porque se puede colapsar”, sentencia. Una máxima que apoya otro hostelero, Luciano García, que asegura que “ya se congestiona con dos o tres carriles, imagínese con uno solo”, remarcando que “lo que no pueden hacer es quitar aparcamientos”.

La mirada más positiva la dan Joaquín Pascual y Noemí Martín, valorando que “cuanto más se separe cada carril para un uso, más seguros serán”. Además, entienden que “la gente es muy cómoda y quiere aparcar en frente de casa, pero no pasa nada por caminar cinco minutos”.