Los centros sociosanitarios han estado en el centro de la pandemia. Los residentes, personas de edad avanzada y en muchos casos con enfermedades crónicas, son uno de los principales grupos de riesgo. En el DomusVi La Sirena, en pleno centro de Gijón, han trabajado desde el primer momento para mantener alejado al virus. Por el momento lo han logrado gracias a la implicación de trabajadores, residentes y familiares. Entre todoas han conseguido adaptarse a unas circunstancias que no son fáciles para ninguno de ellos. Marisol Mesa es la directora de DomusVi La Sirena.

-¿Cómo se está viviendo la pandemia en DomusVi La Sirena?

-Como en el resto de la sociedad pero con la particularidad de que en nuestro caso somos una gran familia de 35 personas mayores y 19 trabajadores. Ha sido duro pero también satisfactorio, porque por el momento hemos logrado mantener el centro libre de virus. Lo hemos logrado gracias a los trabajadores, que se han volcado, pero también a los propios residentes, que han comprendido que deben respetar unas nuevas medidas, y a sus familiares, que han colaborado con nosotros en todo momento. Hay momentos que no son fáciles, como cuando les tienes que informar de que no pueden visitar a sus familiares, pero lo han comprendido perfectamente porque todos queremos lo mejor para nuestros residentes. Nuestro día a día en el centro es intentar que ellos se evadan de todo lo que está pasando y que lleven una rutina que les permita tener una vida normal. El periodo de confinamiento, que comenzó en marzo, supuso un cambio radical en nuestra forma de trabajar y de relacionarnos con los residentes; pero aun en esos momentos tan complejos intentamos mantener esa máxima de mantenerles alejados de lo que ocurría fuera. Intensificamos la actividad física y terapéutica en sus habitaciones y trabajamos aspecto emocional de cada uno de ellos. Ahí fueron imprescindibles las video llamadas con sus familiares, una actividad que aún mantenemos porque ese contacto nos parece fundamental.

-¿Cuál ha sido el secreto de mantener el centro libre de coronavirus?

-Sabemos que el virus se transmite muy fácilmente y hemos hecho todo lo posible para que no llegase a afectar a nuestros residentes ni trabajadores. Esto no es cuestión de suerte. La suerte hay que buscarla y en DomusVi La Sirena, lo hemos hecho con un personal muy comprometido que se ha sacrificado no sólo a nivel profesional, sino también a nivel personal, extremando todas las medidas de prevención necesarias. Esto no habría sido posible sin la importantísima colaboración y sacrificio de residentes y familias. Todos estos esfuerzos, sumado a los procedimientos que ha elaborado nuestra compañía (DomusVi), nos han dado como resultado un centro libre de coronavirus.

-Los residentes y las familias han tenido que sacrificar parte de su relación, ¿cómo ha afectado eso a la salud mental de sus usuarios?

-Todos hemos estado confinados y hemos tenido que restringir nuestra vida social y familiar, pero en el caso de los residentes ha sido más duro porque han permanecido aislados durante más tiempo, al ser un importante grupo de riesgo. Las nuevas tecnologías nos han servido para mantener ese contacto constante con las familias y nuestros equipos se han ocupado en todo momento de mantener el mejor ánimo posible entre los residentes pese a esas duras condiciones de aislamiento.

-En la actualidad DomusVi ha implantado el modelo de Cuidado Seguro frente al coronavirus. ¿DomusVi La Sirena también ha implantado este modelo?

-En nuestro centro, y siguiendo la política de la compañía, también hemos implantado el modelo de Cuidado Seguro basado en Seguridad y Prevención, Desinfección e Higiene, Atención y Servicios, Formación y Cuidado de los Profesionales. Todo este conjunto de acciones conlleva la certificación de calidad acreditada por Bureau Veritas.

-Decía que el día a día de su trabajo ha cambiado, ¿cómo es ahora, en esta “nueva normalidad”?

-Intentamos que esa “nueva normalidad” sea lo más parecida a la que teníamos antes del mes de marzo. Al comenzar la desescalada cumplimos con todas las exigencias de las autoridades sanitarias y además entendimos que teníamos que hacerlo con la máxima prudencia. Teníamos muchas ganas de recuperar las salidas al exterior y las visitas de los familiares. Lo hicimos con muchísimas medidas de control y vigilancia. Si el contacto con las familias de nuestros residentes era ya una constante en nuestro trabajo, ahora lo es muchísimo más. Les informamos de todas las medidas, de todas las normativas, de cualquier cambio y de todas las necesidades. Hemos intensificado ese contacto hasta ser una de las claves de nuestro trabajo diario. Es una labor divulgativa entre residentes y familiares pero también con nuestros trabajadores. En ese contacto entre el centro, que puede considerarse una burbuja, y el exterior, siguen siendo fundamentales las videollamadas entre residentes y familiares, algo que implantamos durante el estado de alarma y que hemos decidido mantener.

-¿La pandemia les obligó a reducir o directamente paralizar algunas de sus actividades, las han recuperado?

-Ahora estamos realizando prácticamente las mismas que antes de la pandemia pero, por supuesto, con todas las medidas de prevención necesarias que incluyen algunos protocolos como la limitación del número de residentes en los grupos de actividades y la mayor distancia social entre ellos. La pandemia supuso un paréntesis en algunas actividades pero nunca un parón, ni en lo que ya hacíamos ni en nuevos proyectos en los que estamos trabajando con el objetivo que siempre perseguimos, el de mejorar la calidad de vida de nuestros residentes. La pandemia nos ha hecho daño pero también nos ha hecho más fuertes y nos ha enseñado nuevos caminos y nuevas formas de trabajar.

-Respecto al futuro: ¿Se regresará en las residencias a la situación anterior a la pandemia?

Nada volverá a ser lo mismo. Cambiarán los protocolos y las formas de trabajo pero no nuestro empeño en lograr que los residentes se sientan igual o mejor que en su propia casa. Pueden cambiar las formas pero no la esencia.