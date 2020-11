Los miembros de la junta local del PP volverán a verse las caras, aunque sea de forma telemática, para poner fin a un año de sequía en la actividad interna del partido en Gijón. Los 61 componentes de este órgano interno fueron convocados la pasada semana por el presidente popular en la ciudad, Mariano Marín, aunque falta por ver cuántos se han inscrito para asistir a la cita (el plazo termina hoy a las diez de la mañana), que sí se espera que sea bastante concurrida.

Lo que sí es seguro es que a esta reunión telemática no asistirá la nueva presidenta regional, Teresa Mallada, al no formar parte de la junta local de Gijón. Y porque tampoco se cursó la correspondiente invitación para ello. El encargado eso sí de presentar el informe autonómico será el diputado en la Junta Pablo González, a quienes muchos afiliados ven como posible sucesor en el cargo de Mariano Marín, próximo a la expresidenta Mercedes Fernández, que por el momento no se plantea dimitir.

Mercedes Fernández, en su calidad de senadora, será la encargada de aportar el informe nacional mientras que Alberto López Asenjo hará lo propio con la actividad municipal, que comenzó este mandato, hace ya más de un año, va por libre. Todas estas intervenciones llegarán después de que Mariano Marín, presidente y convocante de la junta local (la última tuvo lugar en octubre de 2019 en una sesión en el colegio Jovellanos, se dirija a sus compañeros de partido más de un año después.