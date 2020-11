Alquila una furgoneta para un solo día en Gijón y la abandona destrozada en Huelva

Este individuo es un viejo conocido de las fuerzas del orden público. En su historial policial hay delitos de robo con violencia, conducción bajo los efectos del alcohol, atentado a agente de la autoridad, varias estafas y delitos de lesiones cometidos en los últimos años. Eso sí, este incidente supone su debut en el delito de apropiación indebida, de ahí que no cuenten sus antecedentes a efectos de reincidencia y la petición de pena no sea más alta.

El relato de hechos que ofrecen las acusaciones, tanto la particular como el fiscal, tiene origen en Gijón el pasado mes de febrero. Este hombre, de origen andaluz y nacido en 1978, fue a alquilar una furgoneta, explicando que debía ir a Huelva con urgencia por un inesperado problema familiar. Desde la empresa, dada la distancia, le ofrecieron, previo pago de 600 euros, la posibilidad de dejar la furgoneta en la ciudad onubense, pero el ahora procesado declinó la oferta y aseguró que al día siguiente (tenía permiso para solo 24 horas) la dejaría con el depósito de gasolina lleno en ese mismo lugar. A la vista está que no cumplió.

La empresa de alquiler, al ver que terminaba el día y no había devuelto el vehículo, comenzó a realizar gestiones para localizarle, con el temor de que hubiese sufrido algún incidente al cruzar toda España. Ya no es que no respondiese las llamadas, tampoco el teléfono móvil daba señal y, para colmo, el número de cuenta que dejó para cargarle el coste del alquiler tampoco dio un resultado positivo.

En un taller de reparación

La búsqueda de la furgoneta por parte de la empresa de alquiler dio sus frutos gracias al dispositivo GPS con el que contaba el vehículo. Al ver el punto en el que estaba llegaron a la conclusión de que se encontraba en un taller de reparación de Huelva. Al llamar pare interesarse por el estado de la furgoneta, les explicaron que un individuo había llamado a la grúa después de que le reventase la rueda y tras sufrir otros daños y que la había dejado allí para repararla, pero que tampoco ellos habían sabido nada más de este hombre. A partir de ahí las gestiones permitieron que la furgoneta regresase hasta Gijón.

La empresa presentó denuncia y, como el nombre que dio para alquilar el vehículo era cierto, se pudo localizar a este hombre, que ahora afronta pena de cárcel por un delito de apropiación indebida.