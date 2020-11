“El compromiso del PSOE con el plan de vías es nulo; con ellos no se está avanzando”

–¿Vuelven a encenderse las alarmas respecto al plan de vías?

–Sí. La falta de una apuesta real en los Presupuestos Generales del Estado para el proyecto ha encendido todas las alarmas. Incluso la de la Alcaldesa, que solicitó una reunión con el Ministerio. Pero nosotros seguimos reclamando que se convoque una reunión del consejo de administración de la sociedad Gijón al Norte, porque creemos que es el órgano apropiado donde discutir y clarificar todos los aspectos relativos al plan de vías. Ahora mismo hay si cabe más incertidumbres que nunca, porque no acabamos de ver que el proyecto avance. Lo único que falta ya son obras concretas y, para ello, un presupuesto que las sustente. Esta partida presupuestaria es insuficiente para arrancar nada el año que viene. Esto nos preocupa, queremos saber las previsiones reales del Ministerio y de Adif.

–¿La palabra clave es la incertidumbre?

–Sí. Siempre las hubo. Ahora hay un convenio firmado, de hace casi dos años, y no ha avanzado nada. El estudio informativo tenía que estar aprobado ya de forma definitiva desde el mes de mayo y únicamente ha pasado la aprobación inicial. Falta saber cómo se resuelven las alegaciones presentadas, cuando ya debía estar listo. El periodo de información pública finalizó en julio y no sabemos aun nada sobre cuándo se va a concluir su tramitación y cuál va a ser el resultado.

–¿Por qué tanta tardanza?

–No se han presentado muchas alegaciones que sepamos, por lo que no es un volumen tan alto como para que su respuesta sea compleja. Falta voluntad política para acelerar ese estudio, porque en cuanto determine la ubicación de la estación ya no habrá marcha atrás y habrá que avanzar en el proyecto.

–¿Cree que se están escudando en ese estudio para que el proyecto no avance?

–Sí. Se están escudando en el estudio para retrasar todas las actuaciones por una cuestión presupuestaria. El mayor problema ahora mismo es la falta de presupuesto, y para avanzar hay que poner dinero sobre la mesa. El compromiso político del Ministerio es lo que está fallando. La cifra incluida en los Presupuestos Generales del Estado, de 344.000 euros, es irrisoria, no da para hacer nada de obra real. Si acaso, para contratar el proyecto de construcción de la estación. Pero hay otra serie de actuaciones que podrían comenzar a realizarse ya, tanto dentro del plan de vías como en el metrotrén, que deberá financiarse con aportaciones de Adif y que tampoco vemos reflejadas en estos presupuestos. Hay que dejar atrás la fase de estudios, proyectos e informes y centrarse en la parte de ejecución de las obras.

–Hace ya más de un año que no se reúne el consejo de administración de Gijón al Norte.

–Parece increíble que el máximo órgano de esta sociedad, donde están representadas las tres administraciones que firmaron el convenio, lleve un año sin reunirse, ni siquiera por vía telemática, cuando debería hacerlo de forma trimestral. Es una muestra más de esa dejadez y falta de compromiso con este proyecto.

–Y eso que las tres administraciones implicadas comparten signo político.

–Algo que se supone que debería ser positivo, que a priori haría más fácil que las tres administraciones se pongan de acuerdo, está claro que no sirve para nada, el proyecto sigue bloqueado como cuando eran de distinto color. Es llamativo que el convenio se haya firmado con Foro en el gobierno y ahora, con el PSOE, no avance. El Partido Socialista debería ser el primer interesado en que salga bien. Eso denota el nulo compromiso que ha existido siempre del PSOE con este proyecto.

–¿Cree que la Alcaldesa no está defendiendo los intereses de Gijón?

–Creo que está siendo demasiado condescendiente con el gobierno de Sánchez, pero no solo con este proyecto, sino con todos. Cualquier actuación en la ciudad que depende del gobierno central está paralizado y no se está haciendo lo suficiente para desbloquearlo. Cuando se presentó a las elecciones, se comprometió a desbloquear los grandes proyectos de la ciudad, y un año y medio después, parece que se ha ido hacia atrás, cuestionando el convenio a causa de la ubicación de la estación.

–¿Dónde debe ir situada la estación intermodal?

–A nosotros nos parece un tema menor. Estamos hablando de una diferencia de 280 metros. Se está trasladando el debate de una forma perversa. Da la impresión de que el Museo del Ferrocarril es el centro de Gijón y Moreda es la periferia, cuando realmente las dos ubicaciones son muy próximas entre sí. Además, la centralidad te la da la estación de cercanías en el entorno de la plaza de Europa. A la gente no le importa el dónde, sino el cuándo, ver cuándo comienzan las obras. La gente ya no se cree nada de este proyecto, por eso es importante que se avance y se cree un compromiso firme, y eso no se hace confirmas sobre un papel, sino poniendo dinero sobre la mesa y empezando a ejecutar las obras.