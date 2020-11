Vuelta a la recogida de alimentos

El precario escenario que se presenta lo refrenda también otro dato. En lo que va de año 2020 se han concedido ya más ayudas de emergencia energética –aquellas destinadas a quienes no pueden afrontar los pagos de las facturas del suministro de energía o del gas– que en todo el pasado año: 61 frente a 50.

A este paquete de ayudas, que se podrán solicitar desde hoy y hasta el próximo día 18 de noviembre, podrán acceder los núcleos familiares del municipio con rentas más bajas, a los que se les abonará un máximo de 30 euros al mes, hasta los 360 euros anuales, para hacer frente a los gastos energéticos del 2019. El Consistorio calcula que se puedan conceder hasta 3.402 subvenciones, lo que supondría un aumento respecto a las anteriores convocatorias, que se saldaron con 3.273 ayudas en 2018 y 2.563 en 2017. El compromiso consistorial es abonar todas las ayudas concedidas antes de fin de año.

De estas subvenciones podrán beneficiarse aquellas familias de dos miembros cuya renta en el año 2019 no supere los 966 euros mensuales; de tres o cuatro miembros con ganancias inferiores a 1.074 euros; o de más miembros con ingresos por debajo de los 1.208,5 euros. Igualmente, es requisito indispensable el estar empadronado en el municipio de Gijón antes del 1 de septiembre del pasado año –excepto casos concretos, como las víctimas de violencia de género o los emigrantes retornados– y que el solicitante sea quien pague estos gastos.

Además, y de forma excepcional a causa de la pandemia, también podrán acceder a las ayudas aquellas personas que en 2019 estuvieran por encima de la ratio impuesta, pero que en el primer semestre de 2020, y a causa del covid, hayan visto disminuir su nivel de ingresos por debajo de los márgenes establecidos en la convocatoria, bien por haberse quedado sin empleo o por haber estado sujeto a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

No obstante, a las personas que ya hayan recibido una ayuda de emergencia energética de la Fundación Municipal de Servicios Sociales para el pago de deudas de energía, durante el período que abarca la convocatoria, se les descontará el importe de esa ayuda, explican desde el Ayuntamiento.

Una app para solicitarlas

Más novedades. Este año se podrá solicitar esta ayuda de forma telemática, en la web consistorial o merced a una aplicación que el Ayuntamiento ha creado para esta edición, de la mano de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la dirección general de Innovación, y en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta nueva plataforma, de nombre “Ayudas energía Gijón”, es “muy sencilla”, según explicó la directora general de Innovación, Patricia García Zapico, para así “favorecer que todo el mundo pueda usarla”, así como “agilizar la tramitación y pago de estas ayudas”. De esta forma, no se tendrán que adjuntar muchos de los documentos, como los justificantes de ingresos, al estar en disposición de la Seguridad Social. Además, este sistema permite no saturar los centros municipales y reducir el contacto personal a causa del coronavirus.

No obstante, “conscientes de la existencia de la brecha digital existentes en muchos hogares, se reforzará la atención presencial en los centros municipales para ayudar en la tramitación a las personas que no dispongan de tecnología o no la sepan manejar, siempre a través del sistema de cita previa”, indican desde el Consistorio.

Además de los beneficios ya descritos, la idea del Ayuntamiento es utilizar esta aplicación y este periodo de solicitud como programa piloto para poder ir implantándolo de forma mayoritaria de cara al futuro, reduciendo la burocracia que actualmente hay que realizar en muchas de las gestiones municipales.

Vuelta a la recogida de alimentos

La Cocina Económica no da abasto, pero tiene varios ángeles de la guarda repartidos por la ciudad para hacer llegar su ayuda allá donde más se necesita. Algunas de las iniciativas de colaboración surgen de los entornos más insospechados, como de un garaje de mecánica del barrio de Pumarín.

Los ocho empleados del Garaje Manolo se han puesto manos a la obra para que estas Navidades puedan llegar a las cocinas de la entidad hasta cinco toneladas de comida, una buena acción que lleva ya tres años en marcha y que tiene como aliados al Sporting de Gijón, al recordado Quini y su familia. “Se nos ocurrió que podíamos hacer calendarios solidarios para repartir entre nuestros clientes. Nosotros los pagamos y para llevarse uno sólo es necesario aportar un kilo de comida”, explica Mario Zapico, uno de los impulsores de esta iniciativa.

Lo que nació como una propuesta para el barrio y los clientes habituales del taller ha acabado traspasando fronteras y expectativas. “El año pasado recogimos 5.000 kilos de comida gracias a la solidaridad de la gente, incluso hubo una empresa de fuera que nos hizo llegar 200 kilos de alimentos”, explica Zapico. A cambio, los clientes se llevan un almanaque para el año que viene ilustrado con una foto entrañable de Quini, previo permiso de su familia, “clientes habituales del taller”, apostilla Zapico.

Este año, además de Quini, también sale en el calendario Hugo Perico Pérez, y la previsión es la de lanzar unos 3.500 calendarios. “La gente es muy generosa y siempre traen más de un kilo de alimentos”, reflexiona Zapico, ya curtido en otras acciones parecidas: “También colaboramos con Corazones Solidarios y Remar, y el confinamiento repartimos menús diarios para 17 familias”.