La jienense María Elena Higueruelo (1994) logró el año pasado el premio “Adonáis”, uno de los de más larga trayectoria de las letras españolas, por “Los días eternos” (Rialp). Antes fue galardonada con el “Antonio Carbajal” de poesía joven por “El agua y la sed” (Hiperión). Graduada en Matemáticas, estudia ahora Literaturas comparadas en la Universidad de Granada.

–¿Partidaria de citas como la que propone “Poex” en Gijón?

–Me encantan. Y también el intercambio y el diálogo. Todo eso se diluye un poco, claro, cuando el encuentro es virtual, aunque al menos nos permite no tener que prescindir de todo. Lo virtual nunca puede sustituir a la participación presencial.

–¿Qué suponen los premios para una poeta joven como usted?

–Son importantes, pero también hay que saber mirarlos con distancia crítica. Es una oportunidad: aportan un respaldo moral y te permiten publicar en editoriales importantes. Es un acompañamiento en el camino. Y ahora hay un panorama muy rico.

–¿La poesía española pasa por un buen momento?

–Vivimos un momento más de colaboración que de competencia, aunque siempre pueden surgir polémicas y rencillas. Veo amistad y ganas de compartir. Quizás sea porque no hay corrientes tan definidas, como pasaba antes. El panorama es más heteróclito, aunque hay afinidades; no hay tantos grupos cerrados que rivalizan entre sí y todo es más simbiótico.

–Lo que ha crecido es el número de mujeres que publican.

–Hubo siempre escritoras, pero por distintas razones antes quedaban más relegadas. El debate da para mucho. Entre los jóvenes, hay propuestas poéticas muy interesantes que son de voces femeninas. Escriben desde lugares y con planteamientos más originales respecto de lo que entendemos por tradición.

–¿La ciencia, las matemáticas, la han ayudado a entender mejor la poesía?

–Hay la tentación de crear el relato de que los polos opuestos se retroalimentan. Mi experiencia, después de estudiar ciencias, me ha ayudado a definir mi mirada poética, aunque no siempre son fenómenos coincidentes y no siempre que escribo poesía soy a la vez matemática. Lo cierto es que esa formación científica deja siempre un poso en tu escritura y en tu forma de mirar las cosas, aunque también es ciero que, después, he estudiado Literatura.