Rodrigo Olay (Noreña, 1989) obtuvo este año el premio “Jaén” de poesía por su libro “Saltar la hoguera” (Hiperión), un volumen que sitúa al también filólogo (es el responsable de la reciente edición en KRK de la poesía completa de Benito Jerónimo Feijoo) como uno de los mejores poetas españoles de su generación. Participó ayer, vía online, en “Poex”. Leyó algunos poemas y dio pistas sobre sus intereses literarios.

–¿Está a gusto en este tipo de encuentros poéticos?

–Agradezo mucho estos actos. Y, en circunstancias normales, es una oportunidad de conocer gente o de ver a Villena, a Siles... Insisto, agradecido porque me hayan tenido en cuenta.

–Un “Poex” con varios autores jóvenes premiados, como es su caso. ¿Los premios son una ayuda en la carrera de los poetas?

–Francamente, diría que sí. Lo demuestra que es un criterio bajo el que se nos ha invitado a los encuentros de Gijón. Antes, el paradigma era que los poeta ganaban un premio con su primer libro y dejaban de presentarse a otros, como ocurrió con los poetas de los 50. Ahora parece que los premios jalonan el crecimiento de un autor, planteamiento con el que no estoy del todo de acuerdo. La poesía y los premios pueden ir de la mano o no. Un poeta no es mejor por tener premios, pero hay premios que son indicio de buena poesía.

–Sorprende el número de poetas asturianos con premios importantes...

–Eva Casielles, Rocío Acebal, Xaime Martínez... Hay una generación de buenos poetas jóvenes.

–¿Los poetas jóvenes se llevan mejor entre ustedes que anteriores generaciones?

–Sí, eso parece. Al menos, no nos llevamos mal. No sé por qué ha cambiado. El otro día (José Antonio) González Iglesias decía una cosa simpática: que hace años, en la poesía española, todos querían que los demás escribieran como lo hacía uno mismo, algo peregrino. Entre los poetas jóvenes ya no se dan esas guerras. José Carlos Llop afirma que, en España, si te gusta Aleixandre no te puede gustar Cernuda. Quizás, los poetas jóvenes pensamos que son poetas compatibles, aunque confieso que me gusta bastante más Cernuda.

–¿Libro nuevo?

–Estoy escribiendo cosas y juntando poemas para un nuevo libro.