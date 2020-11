“La letra de una canción no es un poema, pero puede acercarse”, afirmo ayer Santiago Auserón, cantante y compositor primero de “Radio Futura” y creador después de “Juan Perro”. Participó en una muy interesante conversación con el también músico asturiano Igor Paskual sobre el nexo entre poesía y canción. Fue en una nueva entrega de los encuentros “Poex”, conducida por la periodista y música Alicia Álvarez y transmitida online. Auserón explicó que la poesía le es “imprescindible” como lector y compositor. Y definió que la relación entre poesía y canción es “compleja y paradójica”. Para Igor Paskual, la poesía es un “método de conocimiento”. Y añadió: “Hay buenos letristas que no son buenos poetas y buenos poetas que no son buenos letristas”.