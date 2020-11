El servicio de atención a domicilio funcionará con servicios mínimos en Gijón después de que el contagio de varios usuarios obligase a poner en cuarentena a trabajadoras e impidiese, por motivos de seguridad, mantener la atención a los alrededor de 1.800 gijoneses adscritos al programa de ayuda. A juicio de Carmen Diego, miembro del comité de empresa de las trabajadoras, la medida “podría haberse evitado” si el personal hubiese contado a tiempo con suficiente material de protección. “Nos empezó a llegar ahora, pero íbamos con mascarillas quirúrgicas a trabajar pero no había suficientes de las otras, las que son más seguras. También nos daban cuatro gorros y dos calzas para todo el mes”, critica.

Explica el Ayuntamiento que, más que “servicios mínimos”, el gobierno local habla de “una reestructuración” que se aplica con el objetivo de “proteger la salud de las personas usuarias y minimizar los riesgos de usuarios y trabajadores”. Y aclara que esta reducción del número de personas atendidas “no afecta a servicios de personas dependientes, que tengan aseo personal y vivan solas”.

Añade Diego que también se está atendiendo todavía a los usuarios que se incluyeron en el servicio por protocolo de salud mental, pero que le preocupa que todos los usuarios con las llamadas tareas de “mantenimiento” –limpieza general, controlar que hay comida suficiente y que hay ropa limpia, por ejemplo–, si no viven también solos y tienen problemas con su aseo personal, se hayan quedado hasta nuevo aviso sin servicio. “Conocemos a usuarios que realmente están mal pero que no cumplen estos criterios tan rigurosos que se aplican. También hay gente a la espera de la ley de dependencia, que tiene baremos muy estrictos, o que están a la espera de la valoración. Mucha gente se ha quedado en el limbo”, asegura. “No tenemos datos porque no nos lo dicen, pero yo tenía seis usuarios y me quedé con dos. Ahora, como hay varias compañeras en cuarentena, seguimos con la misma carga de trabajo, pero porque tenemos que cubrir a las que faltan”, añade.

Estos servicios mínimos ya se aplicaron en la primera ola, en marzo, tras confirmarse también el positivo de varios usuarios y empleadas en cuarentena. Una de ellas llegó a infectarse y estuvo en estado muy grave durante días en Cabueñes. Ahora está recuperada. “Estamos como los sanitarios, si nos diesen material en condiciones para protegernos no pasaría nada de esto. Es una situación dolorosa que gente en situaciones muy complicadas se quede sin este servicio”, lamenta Diego.

La plantilla está ahora a la espera de que su empresa reorganice sus horarios de trabajo. “Como estamos cubriendo calendarios de otras compañeras, tenemos huecos de dos o tres horas entre usuario y usuario y acabamos echando el día en la calle, algo que ahora mismo no es precisamente ideal”, razona la líder del comité.