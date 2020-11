Un ovetense de 39 años ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de haberse hecho pasar por su compañero de trabajo para pedir varios créditos bancarios. El hombre ya había sido arrestado hace dos años en su ciudad natal por algo similar, aunque más obvio: usó una fotografía del actor Alec Baldwin para abrir cuentas y solicitar, también, créditos bancarios.

La víctima denunció que su banco le pedía la devolución de varios préstamos que él no había pedido. Acumula una deuda de más de 6.000 euros. Declaró entonces que alguien tendría que haber usado su identidad y falsificado su firma, y ya señaló como sospechoso a un compañero de trabajo. Creía que había usado una de sus nóminas para la estafa. Los agentes confirmaron después que algunos datos personales aportados no eran de la víctima, si no de ese sospechoso, que además acumula antecedentes por hechos similares en varias ciudades de Asturias.