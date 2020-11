Un comerciante de La Calzada impulsa una web para digitalizar los negocios

“Ahora es más necesario que nunca”, explica el impulsor de la idea, que entiende que con el pequeño comercio cerrado al público, dar un paso hacia la digitalización y la venta online es “fundamental para poder salir adelante”. Así, Ibáñez asegura que “gente que nunca pensó en la transformación digital, ahora se va a ver obligado a hacerla”.

El funcionamiento de la plataforma es sencillo: cada comercio, negocio, empresa, asociación, club deportivo o administración tiene un perfil propio, con sus datos de contacto y enlaces a sus redes sociales. En ese perfil, cada uno de ellos podrá subir sus fichas de producto, con aquellos bienes o servicios que ponga a la venta, en los que se describe qué es lo que se vende y su precio. También se podrán colgar las distintas ofertas que vayan surgiendo.

“Queríamos hacer una apuesta sencilla y barata, para que todo el que quiera pueda comenzar a vender sus productos online, sin necesidad de grandes conocimientos informáticos ni una gran inversión”, incide Ibáñez. Los tres primeros meses y las primeras fichas de producto son gratis. Luego están a la venta diferentes paquetes con distintos precios en función de las necesidades de cada negocio. “Queremos que cualquier comercio pueda a dar a conocer tanto su actividad como aquello que vende”, enfatiza.

Ibáñez explica que la idea de crear esta plataforma “ya había surgido antes de la pandemia del coronavirus, pero por cuestiones de financiación no pudimos sacarla adelante hasta ahora”. Un retraso que, no obstante, hace que llegue en el momento más necesario para los negocios, con nuevas restricciones que complican su actividad comercial. Por ello, y aunque en un principio corresponde a cada empresa estipular sus normas en cuanto a reparto o recogida de mercancías, a largo plazo Ibáñez no descarta poder llevar a cabo “un reparto común por barrios” para ahorrar costes y también para mejorar la funcionalidad. Una nueva oportunidad para que los comercios de barrio, los que dan vida a las calles, no tengan que bajar la persiana a causa del coronavirus. Aunque, de momento, estén cerrados.