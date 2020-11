Javier Álvarez Villazón: “Si hay dos incendios al mismo tiempo, iríamos con las dotaciones mínimas”

–¿El número actual de bomberos en Gijón es suficiente para atender a toda la ciudad?

–En la parte operativa de intervención estamos ahora mismo 80 personas. Y hay una previsión de jubilaciones para este año y el que viene importante, de entre cuatro y cinco efectivos. Ya se ha hecho un informe al respecto para que el Ayuntamiento cubra las plazas lo antes posible. Estamos a la espera de los presupuestos, pero sé que desde el Ayuntamiento harán un esfuerzo para que podamos tener esas plazas cubiertas. El problema aquí es que, si se jubila una persona, puede pasar hasta un año y medio sin que se cubra. Eso nos ofrece dificultades con los turnos, pero somos capaces de llevar a cabo los mínimos establecidos.

–¿Cuál sería el número ideal?

–No hay una normativa que lo marque, que eso también sería deseable. Falta una ley de coordinación de bomberos. En Gijón, podríamos plantear, tras cubrir esas plazas, fijarnos un techo de tener del orden de 100 bomberos en el operativo. No se trata de sobrecargar innecesariamente el servicio. Bilbao, por ejemplo, tiene turnos de 27 o 30 bomberos al día; nosotros somos 16. En Europa, está más alto ese índice que aquí.

–Si, por ejemplo, están en una intervención de fachada en La Calzada y hay un incendio en Somió, ¿podrían atender ambos casos?

–En ese caso que me dice sí.

–¿Y si son dos incendios?

–Entonces iríamos con las dotaciones mínimas. Un incendio es una intervención compleja. Puede presentar varios puntos críticos. Uno es el propio desarrollo del incendio en el interior y que haya víctimas, otro es la escalera y otro la propagación por el exterior. Estos tres puntos no se dan en todos los incendios, pero eso no lo sabemos a priori. Entonces debemos ir con toda la potencialidad para atajarlo con mayor seguridad. Es cierto que en determinadas intervenciones podría ser justo. Tienes un incendio gordo ahora y vas con todo lo que tienes.

–Continúe.

–Si surge otro, ahí el jefe de turno tendría una situación complicada para destinar los medios para que puedan ir al otro incendio.

–¿Cómo gestionan esa falta de efectivos en plena intervención?

–Hay momentos en el día que hasta tenemos que llamar a compañeros que están en casa. Por parte del personal, hay una responsabilidad y siempre que se necesitaron más de los que hay en la guardia pues vienen. Hay un acuerdo tácito entre todos. Viene en la profesión. Somos bomberos, un servicio público con vocación de ayudar y el compromiso es total.

–¿Qué es lo que más trabajo da al servicio de bomberos?

–En este año nos hemos visto desbordados por la velutina. Solemos ser bomberos quien intervenga, pero no es una función propia. Estamos para emergencias, pero mientras nadie lo haga debemos dar una respuesta a la ciudadanía. El incremento ha sido enorme.

–¿Son frecuentes los accidentes domésticos con personas mayores que viven solas?

–En los últimos años, sí hemos visto que esas intervenciones van en aumento. Es un problema social. Y es serio. Son personas con debilidad, vulnerables, que hay veces que están atendidas, pero otras veces dependen de sí mismas. Vemos situaciones dramáticas, algunas personas que llevan tirados en el suelo toda la noche. Eso hay que tratarlo porque va en aumento. Tenemos coordinación con Servicios Sociales, que cuando vemos a personas vulnerables y está sin medios ni ayudas les ponemos en contacto de ellos. Es cierto que hay muchos casos.

–Gijón suma 473 edificios en mal estado y es raro el día que no se les ve apuntalando alguna fachada.

–Gijón es una ciudad de mar, y eso, unido al viento y las condiciones meteorológicas, hace que los edificios sufran. Debe haber una atención mayor por parte de los propietarios de los edificios. Esto es responsabilidad de las comunidades de vecinos. Es cierto que tenemos intervenciones de ese estilo. Unas 240 llevamos este año. Hay intervenciones para eliminar elementos menores a punto de caer o cosas como la calle Luanco, más graves.

–¿Qué pasó en la calle Luanco?

–Recibimos la llamada de madrugada, vimos que era inminente el hundimiento y se acordonó la zona junto a Policía Local. El riesgo para apuntalar era muy grande y no puedes someter al personal a ese riesgo. Esas operaciones son complejas. Luego, por la mañana, sobre las siete, acababa de entrar y fuimos para allí, pero cuando estábamos de camino nos avisaron de que se había caído. Casos con esta dimensión no se dan tanto. Los edificios deben estar sometidos a un mantenimiento periódico para no llegar a lo que ocurrió en la calle Luanco.

–También se encargan del salvamento de playas. Este verano fue trágico por la muerte de un joven de 19 años.

–Es un drama para la familia y para nosotros fue un enorme disgusto. Las circunstancias específicas que tuvieron que ver no se pueden saber a ciencia cierta. Pero estas cosas son descuidos.

–¿Es peligrosa la playa de San Lorenzo?

–Hay que tener en cuenta que San Lorenzo es una playa del Cantábrico y complicada para el baño. La complejidad que tiene garantizar el salvamento allí es grande. El día de la búsqueda del joven surgieron más intervenciones en la playa. Es interesante que los bañistas lo sepan. No es una playa peligrosísima, pero sí complicada por las corrientes y los pozos.