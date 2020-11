La Policía Local de Gijón sancionó ayer domingo a ocho personas que estaban dentro de un local de la calle Julio, en el barrio de El Llano celebrando una fiesta. Los agentes intervinieron a las 00.30 horas tras varios requerimientos de particulares, por tanto, "estaban incumpliendo el toque de queda", explican fuentes policiales. Por el mismo motivo, a las 00.40 horas fueron denunciadas otras cuatro personas en un domicilio de la calle Doctor Bellmunt y al dueño de la vivienda por infringir la ordenanza de convivencia. También por ocasionar molestias de madrugada se cursaron otras dos denuncias en una vivienda de la calle Alfonso I y otra denuncia en un piso de la calle Jesús González Alonso.

Respecto a los controles de movilidad, explican desde la Policía Local de Gijón, se realizaron dos denuncias por no respetar el cierre perimetral del concejo en un control llevado a cabo por la mañana en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía en la avenida de Oviedo y hubo una tercera denuncia en un control en el Muro de San Lorenzo. Además, se cursaron dos denuncias más en la calle Lastres por no respetar el toque de queda. Por no hacer uso de la mascarilla y/o por fumar sin mantener la distancia de seguridad veinte personas fueron sancionadas.