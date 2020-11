“Si no sale a la primera, saldrá a la segunda. Lo importante es ir a por todas hasta el final, porque así no hay fracaso, hay demora en los resultados”. Esta es la reflexión con la que afronta su vida Ewelina Joanna Niwelt Wojnar, la única mujer del equipo de bomberos en Gijón desde que hace más de una década logró su plaza tras varios intentos. “Hay que luchar y ser optimista, la gente debe cumplir sus sueños, ya seas hombre o mujer, hay que luchar por ellos y no rendirse”, asegura esta mujer de origen polaco que lleva disfrutando de su vocación desde 2009 en el parque de Roces.

Ewelina Niwelt, aficionada desde niña al violín, comenzó a prepararse para convertirse en bombero animada por sus compañeros de gimnasio. Y porque entonces “no me daba la altura para Policía”, bromea. Esta mujer, apunto ahora de cumplir los cuarenta años, sigue siendo la segunda más joven de su turno, lo que evidencia la necesidad de sumar más efectivos. Para ella, sus compañeros de trabajo “son como una gran familia, con la que convives y aprendes”. A ese vínculo, destaca Niwelt, se suma como lo mejor de la profesión el tratar con todo tipo de personas, desde “las clases altas a las más desfavorecidas”.

Desde que se puso el uniforme de bomberos ninguna otra mujer ha llegado al servicio, aunque sí han sido varias las que han buscado plaza. “Soy la prueba viviente de que, si se quiere, se puede; a mi me costó, pero igual que a mis compañeros. Si no sale a la primera, saldrá a la segunda, pero hay que ir a por todas hasta el final. Siempre hay que tener una meta y perseguirla”, afirma la bombera gijonesa.