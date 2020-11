Las sidrerías de Gijón son lugares de culto. Sitios donde celebrar... o llorar. Locales siempre llenos de ruido de conversaciones, de risas y de anécdotas. Por eso estremece recorrer estos emblemáticos lugares de la ciudad donde ahora lo único que se escucha es el eco de las pisadas de sus dueños, preocupados ante el futuro. Debido al cierre exigido por el Principado para frenar los contagios de coronavirus, el sector se encuentra en crisis y desde la zona este a la oeste, pasando por el centro y las parroquias rurales, reclaman ayudas para capear un temporal de proporciones bíblicas. “Somos hostelería segura”, aseguran los dueños de estos negocios, que cuentan las horas para volver a alegrar a Gijón.

Ya lo dice el cancio de Falo Moro, “Yo no quisiera en la vida, dejar de volverte a ver”. Y estos hosteleros están preparados para reabrir manteniendo su esencia, es decir, siendo lugares de refugio y con las estrictas medidas de seguridad que han caracterizado por norma general su actividad en los tiempos duros de la pandemia. Los hosteleros reivindican que ellos son los primeros interesados en que se cumplan las medidas de higiene y sanidad. Al fin y al cabo, ellos están en primera línea detrás de la barra o delante de ella. Por ello piden también colaboración a sus clientes e insisten en el uso de la mascarilla y en la limpieza de manos con los geles hidroalcohólicos, esos recipientes que están instalados a las puertas de su negocios. “Volveremos más fuertes”, prometen.

Las sidrerías en Gijón son historia, pero también encierran miles de historias personales. Historias de superación, de sacrificio y de éxitos. Son lugares de ocio, pero también un motor económico en Gijón. De estos locales no solo viven sus dueños, sino decenas de empleados que atraviesan la misma incertidumbre que sus propietarios. La sidrerías en Gijón son lugares de culto, porque sin ellas no se entiende la ciudad.

El niño que creció detrás de la barra

Eduardo Juanes es chigrero de cuna. Cuenta el dueño de la sidrería El Sauco, en la calle Valencia, que comenzó a trabajar hace 44 años. Es decir, cuando tenía 9 ya echaba una mano a su madre. Recuerda que se subía a las cajas de sidra para alcanzar la cafetera y así echar un cable a su familia. Ahora, este clásico de El Llano está con la persiana bajada. Y Eduardo Juanes, de carácter siempre amable, está con la mosca detrás de la oreja. “¿Que cómo estoy? Pues de pena. Así estoy”, dice. “Ahora solo me dedico a esperar a que esto pase”, dice un hostelero que pide ayudas para el sector.

El chef que cocina en familia

Iván Iglesias está estos días a los fogones de la sidrería El Restallu en la calle Decano Prendes Pando, en la frontera entre el centro y el barrio de Laviada. Este local es famoso por su arroz con bugre, del que ahora se encarga Iglesias. Pero no está solo. Sentada en una silla (anda en muletas) está Pilar Álvarez, su madre. Y también Fernando Iglesias, su padre. Entre los tres sacan a flote un local del que viven en total 15 personas. Sobreviven con menús por encargo y esperan cumplir en febrero 22 años abiertos. “El futuro lo veo muy negro. Por nuestra parte haremos todo lo posible por ser seguros”, dice el chef que cocina en familia.

El testigo de la historia de la plaza del Lavaderu

Raúl Rodríguez Intriago tiene 46 años. Desde hace 15, regenta la sidrería La Tabacalera, en pleno corazón de Cimadevilla y en una de las plazas más famosas del barrio, la del periodista Arturo Arias, conocida popularmente como la del Lavaderu. Rodríguez Intriago es testigo de la historia de uno de los espacios más populares del ambiente gijonés. Ahora, este popular chigrero está cerrado al público, pero sigue trabajando porque da de comer a los estudiantes de la residencia de estudiantes del barrio. “Durante el verano fui como ‘el sargento de hierro’ para que la gente cumpliera con las normas de seguridad”, afirma.

La mujer que moviliza a los chigreros

Amor Serrano regenta la sidrería Casa Andrés en la calle la avenida de Argentina, en El Cerillero, un negocio con las paredes fucsia. Ella corrige. “Es color berenjena y chocolate. No queríamos lo típico”. Y ella, desde luego, que no es una sidrera al uso. Es una de las organizadoras de la masiva manifestación del 28 de octubre, donde se citaron cerca de un millar de hosteleros. “Tenemos que estar unidos pelear por lo mismo”, razona. Esa plataforma que organizó la concentración baraja ahora convertirse en asociación para seguir en pie de guerra, reclamando ayudas para un sector que agoniza.

El veterano que quiere volver a empezar

Mencionar a Ataulfo Blanco es mencionar a una leyenda de las sidrerías gijonesas. Desde hace 40 años dirige Casa Ataulfo, en el corazón de la calle Cabrales. Por sus mesas han pasado Arturo Fernández, Vicente Álvarez Areces y el mismo Quini. Tiene 70 años y es de los veteranos, pero la crisis del covid-19 le ha pegado duro. “Da tristeza ver el local vacío”, cuenta un hombre que, aún con su edad, siente que cuando vuelva a abrir tendrá que empezar de cero. “Aquí he estado toda mi vida y cuando reabra será como empezar de nuevo, como si tuviera 20 años otra vez”, cuenta Ataulfo Blanco, una institución de la cocina gijonesa.

El hostelero gijonés de corazón

Roberto Campomanes nació en Pola de Lena y vive en Lugo de Llanera. Así que todos los días tomaba el tren para abrir la sidrería El Lavaderu, toda una referencia de la gastronomía en Cimadevilla. Lo que ve en el transporte público no le gusta. “Ahí sí que no hay medidas de seguridad”, cuenta. Aunque no es gijonés de cuna, lo es de corazón porque empezó a trabajar en el barrio alto allá por 1997. Desde entonces, con algún que otro parón, curra en el casco histórico. “Los primeros que queremos seguridad somos los hosteleros”, afirma.

El empresario que mira al futuro con dudas

Rubén Barrero es hostelero de toda la vida. Ha pasado por muchas sidrerías hasta que hace seis años decidió montárselo por su cuenta. Abrió la sidrería Sobiñagu, en la calle Leoncio Suárez, en el barrio de El Llano. Tiene 39 años y desde hace tres meses tiene claro que parte del futuro de su negocio pasa por ampliar sus dominios a un local cercano. Lo que no tiene tan claro es cuándo sucederá eso. La pandemia ha vaciado sus mesas y sus planes. “Tengo claro que el futuro pasa por ese local, pero de momento está parado”, explica un hombre que, como el sector, atraviesa momentos de incertidumbre. “A corto plazo, nadie sabe lo que va a pasar”, relata.

El chigrero de los fines de semana

Christian Valle se dedica entre semana a entretenerse con lo que puede. Da paseos, recoge a sus dos hijos en el colegio, limpia la casa y sobrevive. Lleva la sidrería Nueva Uría, en la calle La Amistad, a medio camino entre El Llano y Ceares. Con el cierre, solo da menús por encargo los fines de semana. Están en el negocio él y su cocinera a la que ha tenido que reducirle la jornada. “Me dedico a coger el teléfono y poco más porque apenas hay que hacer. Soy como un florero”, cuenta con sentido del humor. “Nosotros cumplimos, pero si hay fiestas en los pisos es donde surge el problema”, razona el pequeño empresario.

La experta en redes que escancia

Desde el restaurante A Caldeira, a un paso de la Campa Torres, en Veriña, hay unas vistas privilegiadas de toda la zona oeste de Gijón. Lidia Campa es la gerente de un negocio que abrieron sus padres. La cosa empezó como una panera y un comedor. Llegaron a tener aforo para 300 personas en los buenos tiempos. Campa destaca por su carácter afable y por ser experta en redes sociales. Además de llevar las de su negocio administra las de la asociación de vecinos de Veriña. “En la hostelería se dan muy pocos contagios, por eso no entiendo que se nos cierre”, afirma.

El timonel de un negocio histórico de la ciudad

A Marcelino Orviz casi todo el mundo le conoce como “Charlie”. Y todos los que saben de su mote saben reconocer al timonel de un sidrería histórica de Gijón. Orviz está al frente de la sidrería Rubiera, en la calle Asturias, uno de los negocios con más solera de la ciudad y que remonta sus orígenes al año 1943. Orviz está como todos los del gremio. Se muerde las uñas ante el futuro. Cerrado por las medidas del Gobierno regional ha tenido que ceder víveres a algunos de sus trabajadores. Con el chigre cerrado, algunos no llegan a final de mes. “La hostelería es segura y necesitamos que se nos ayude”, reflexiona.