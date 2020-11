Resistencia rural a la velutina

En Santurio se han retirado 15 nidos en 2020. Ocho de ellos estaban en el barrio de La Cuesta. En esa zona está la fuente de La Canal, famosa en la parroquia por la calidad de sus aguas. “Aún sigue habiendo nidos, cuando caiga la hoja encontraremos más”, apunta José Luis Pérez. La asociación instruye para fabricar trampas caseras. Una de ellas está colocada a la puerta de la asociación de vecinos, al pie de la iglesia. En el mejunje, flotan varias velutinas que han pasado a mejor vida. “Empezamos hace tres años”, cuenta Pérez.

En la zona rural, el mayor problema está a la hora de desbrozar las fincas. Muchos nidos se encuentran ocultos al ojo y las avispas suelen atacar solo si se sienten amenazadas. Así lo explican los bomberos y así lo entienden también los vecinos. “Yo, por ejemplo, las mato con las manos. Si no eres alérgico no son un problema y si no se las molesta, no suelen atacar”, reflexiona el líder vecinal de Santuario, una parroquia que, como el resto de la zona rural y los bomberos hacen caer en la trampa a la velutina.